Giselda Torresan, 34enne concorrente del Grande Fratello, ha più volte dichiarato la propria passione smisurata per la montagna rivelando in più circostanze ad Alfonso Signorini di avere indossato poche volte in vita propria vestiti eleganti o calzature col tacco preferendo outfit più semplici e meno ricercati.

Il suo profilo Instagram però racconta una verità diversa.

Le parole della concorrente

In più occasioni Giselda ha rivelato di essere una persona molto semplice: la 34enne vive nella malga del nonno e ama fare lunghe passeggiate in montagna, il tutto accompagnato dal sogno di diventare una guida professionista.

"Non ho mai indossato vestiti e tacchi alti" ha più volte riferito ai propri compagni d'avventura confessando di essersi spesso sentita in passato come un pesce fuor d'acqua rispetto a gusti e abitudini delle sue coetanee.

La verità dal suo profilo Instagram

Il profilo Instagram della Torresan rivela però una realtà differente: in numerosi scatti infatti, la ragazza si presenta con vestiti eleganti e tacchi alti, smentendo in qualche modo ciò che lei stessa aveva dichiarato.

Sebbene la maggior parte degli scatti preveda come sfondo le montagne venete, in varie occasioni la si può notare in mini gonna o con degli stivali in dosso. Nulla di male sia chiaro, non esattamente però lo stile nature che ha dichiarato più volte di prediligere.

Ma non è tutto, perchè secondo alcuni utenti dal web la concorrente accentuerebbe troppo il suo accento veneto.

Il commento di alcuni utenti dal web e degli stessi inquilini

Ad oggi, alcuni telespettatori del GF credono che la Torresan non sia così ingenua come voglia far credere. A detta di alcuni non ci sarebbe nulla di male ad amare la montagna e indossare insieme vestiti eleganti con i tacchi, non si comprende dunque perchè dare di se un'immagine diversa.

In molti pensano che accentui il proprio dialetto veneto, altri che alcuni pianti realizzati in diretta sarebbero stati eccessivi.

All'interno della casa di Cinecittà anche gli stessi concorrenti starebbero iniziando a dubitare della coinquilina. Quelli rinchiusi infatti nel tugurio hanno di recente parlato della Torresan: a prendere la parola è stata Letizia che ha spiegato come la maggior parte di loro tratti Giselda come fosse una bambina quando in realtà si parla di una ragazza di 34 anni. Anche secondo Beatrice Luzzi Giselda Torresan si sarebbe costruita un personaggio per attirare i telespettatori dalla propria parte.