A distanza di sette mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 7, sembra tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Tutto è partito da alcune dichiarazioni dell'influencer siciliana sull'ex coinquilina, allor quando ha evidenziato di non serbarle alcun rancore.

A quel punto la Fiordelisi ha deciso di iniziare a seguire l'account dell'ex coinquilina, lo stesso ha fatto poco dopo Edoardo Donnamaria.

Che cos'è successo?

Dopo avere attivato il box domande su Instagram, Micol Incorvaia ha deciso di rispondere per la prima volta dopo mesi ad una domanda su Fiordelisi: "Cosa penso di Antonella?

Non ho mai risposto a domande di questo tipo. Però a sto giro mi preme farlo perché sono passati quasi 7 mesi da quando abbiamo finito il gioco e non abbiamo più 12 anni. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di così grave da poter dire: ‘questa persona la odio, non la voglio mai più vedere’. Con ciò non dico che quello che c’è stato dentro la casa non sia stato reale. Ma era tutto relativo a quello che stavamo vivendo in quel momento e relativo al gioco. A oggi voglio farle un grande in bocca al lupo per il nuovo percorso che sta per intraprendere e non posso dire niente di male. Non l’ho vissuta fuori dal gioco. Dopo un po’ le faccio passare in prescrizione le cose. Non porto così tanto rancore".

A quanto pare le parole di Micol non sono passate inosservate alla diretta interessata, tanto che ha deciso di iniziare a seguirla su Instagram. La pace tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non è passata inosservata neanche ad Edoardo Donnamaria, che dopo aver scritto su X "IncovaSnalisi" ha deciso di seguire l'esempio dell'ex fidanzata inviando il fatidico Segui sul noto social alla stessa Incorvaia.

Il percorso di Fiordelisi, Donnamaria e Incorvaia

Al GF Vip 7 Micol Incorvaia era entrata nel gioco come ex di Edoardo Donnamaria.

All'interno della casa di Cinecittà Donnamaria ha come risaputo intrapreso una relazione con Antonella Fiordelisi, di conseguenza tra le due "rivali in amore" c'è sempre stato un certo astio. Anche le amicizie in casa hanno poi contribuito ad allontanare l'Incorvaia sempre di più da Donnamaria essendosi schierati uno con i Persiani e l'altro con gli Spartani.

Terminato il reality, Donnamaria ha poi rimosso il follow a Micol perché non ha apprezzato alcune esternazioni dell'influencer su Antonella, all'epoca la sua compagna.

Da qualche mese però la relazione tra Fiordelisi e Donnamaria è giunta al capolinea, gli ex coinquilini hanno così deciso di sotterrare l'ascia di guerra firmando un armistizio giurato suggellato dai Segui su Instagram.