A breve e in esclusiva, su Mediaset Infinity, saranno disponibili le puntate di My home my destiny che narrano la fine di Müjgan, che verrà uccisa a sangue freddo da Burhan. Lei sarà in partenza per Erzurum per raggiungere la madre, ma l'uomo non sopporterà questa separazione, al punto che non solo l'ucciderà, ma deciderà di togliersi la vita.

Müjgan sacrifica la sua vita per non recare danno alla famiglia

Nelle puntate attualmente disponibili su Mediaset Infinity, Müjgan si sta rendendo conto di quanto sia difficile per lei vivere il suo amore con Burhan.

Lui prova anche a corteggiarla, ma la donna si trova sempre tra due fuochi: da una parte l'amore della sua vita, mentre dall'altra c'è Mehdi, quel fratello che ha cresciuto e a cui ha dedicato tutta se stessa, anche a discapito della sua felicità.

Per questo motivo, durante le puntate disponibili a breve sulla piattaforma in streaming Mediaset, Müjgan prenderà una decisione drastica: lasciare Istanbul e andare a vivere dalla madre a Erzurum. In questo modo deciderà nuovamente di mettere da parte la sua felicità per il bene degli altri.

Burhan non si dà pace e prende una pericolosa decisione

La scelta non verrà presa bene da Burhan, che nella sua testa inizierà a pensare che se Müjgan non può stare con lui, forse è meglio che non stia con nessun altro.

Per questo si farà venire in mente una malsana idea.

Intanto Müjgan preparerà i bagagli, pronta a trasferirsi a Erzurum con un pullman. Non vorrà che nessuno l'accompagni alla stazione, forse il distacco così sarà meno doloroso, così si farà accompagnare da un taxi, senza immaginare che a inseguirla ci sarà proprio Burhan.

Burhan uccide Müjgan e decide di togliersi la vita

Müjgan si troverà da sola in stazione, pronta per partire, quando improvvisamente giungeranno Cemile e Nuh: non possono farla partire così da sola, per questo le faranno compagnia. In quel luogo, però, ci sarà un'altra presenza indesiderata. Davanti a Müjgan si presenterà Burhan, che le punterà una pistola contro.

Farà partire una colpo e la donna si accascerà a terra. Subito dopo Burhan punterà la pistola contro se stesso e si toglierà la vita davanti a tutta. I due chiuderanno gli occhi guardandosi reciprocamente, come se volessero darsi un ultimo saluto.

Burhan morirà sul colpo, mentre Müjgan verrà trasportata d'urgenza in ospedale. Le speranze di sopravvivenza saranno veramente poche e dopo un intervento chirurgico verrà portata in terapia intensiva. La permanenza, però, sarà veramente breve: Müjgan morirà proprio mentre le farà visita Mehdi e per la famiglia Karaca sarà solo l'inizio di tanti eventi colmi di dispiacere.