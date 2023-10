Rischio chiusura anticipata per il Grande Fratello 2023 dopo gli ascolti decisamente flop registrati nel corso di queste prime settimane di programmazione su Canale 5.

A distanza di quasi un mese dall'inizio di questa edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, gli ascolti non sono mai decollati e a breve potrebbero arrivare le prime drastiche decisioni del Biscione.

Stando alle indiscrezioni social di queste ore, Mediaset starebbe valutando la possibilità di una chiusura anticipata.

Flop di ascolti per il Grande Fratello 2023: è allarme a Mediaset

Nel dettaglio, la messa in onda del Grande Fratello 2023 in queste prime settimane di programmazione, ha registrato ascolti in netto calo di puntata in puntata.

Dopo un esordio con quasi tre milioni di spettatori e circa il 24% di share, il reality show ha perso costantemente pubblico e spettatori, fino ad arrivare ad una media di appena 2 milioni di seguaci e uno share che non è andato oltre il 16-17%.

Numeri decisamente preoccupanti per uno dei programmi di punta della stagione televisiva autunnale Mediaset, considerando che anche quest'anno la messa in onda è prevista per svariati mesi su Canale 5.

Il pubblico rifiuta il nuovo Grande Fratello

Eppure, alla luce di questi ascolti particolarmente bassi e di fronte all'assenza di dinamiche all'interno della casa di Cinecittà (complice anche la nuova durissima linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi, che limita il trash), si farebbe sempre più concreta l'ipotesi di una chiusura anticipata e quindi di una sospensione dal palinsesto prima dei tempi previsti.

"Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante", scrive ancora il profilo Twitter/X Agent Beast.

Ma non è finita qui, perché il profilo social che ogni settimana svela anteprime e anticipazioni sul reality show, parla anche di chiusura anticipata.

Rischio chiusura anticipata per il Grande Fratello 2023 dopo il flop di ascolti su Canale 5

"Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un'ipotesi sempre più concreta", scrive ancora l'informatissimo profilo social sul Grande Fratello.

Del resto, alla luce di questi ascolti, sarebbe l'ideale far riposare il GF e puntare su nuovi reality show, dato che alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato anche il ritorno de La Talpa che, a questo punto, potrebbe traslocare nella fascia serale di Canale 5.