Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 4 e 5 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Mujgan si scaglierà duramente contro Zuleyha e la accuserà di aver rubato i soldi dell'eredità di Yilmaz che in realtà spettavano a lei e a suo figlio Kerem Ali. Intanto Sevda avrà modo di ascoltare una conversazione tra due contadini, i quali stanno portando avanti una truffa ai danni di Demir e della sua tenuta.

Sevda smaschera una truffa: anticipazioni Terra amara del 4 ottobre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 4 ottobre rivelano che Sevda ascolterà una conversazione tra due contadini durante la quale sveleranno che stanno usando alcuni campi della tenuta Yaman per coltivare cose che poi vendono autonomamente.

Immediata la reazione della cantante, che subito metterà al corrente Zuleyha su quanto sta accadendo così da poterle permettere di smascherare questa truffa.

Intanto Fekeli, dopo aver cacciato via di casa Mujgan e sua zia Behice, tornerà indietro sui suoi passi: grazie all'intervento di Fikret, l'uomo si renderà conto che l'ex compagna di Yilmaz si trova in grosse difficoltà dal punto di vista economico, motivo per il quale deciderà di aiutarla e quindi riaccoglierla nuovamente all'interno della sua tenuta.

Mujgan perde le staffe con Zuleyha: anticipazioni Terra amara 4-5 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Terra amara del 5 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo duro scontro che avrà come protagoniste Zuleyha e Mujgan.

Sì, perché le due donne si ritroveranno ai ferri corti per questioni legate all'eredità di Yilmaz.

Sarà la dottoressa a mostrarsi sul piede di guerra nei confronti della sua nemica, dato che si presenterà da lei e la accuserà di aver portato via una gran parte dei soldi dell'eredità di Yilmaz.

Il motivo? Secondo Mujgan, poco prima del suo decesso, Yilmaz avrebbe venduto quasi tutti i suoi beni per una cifra che ammonterebbe a 30 milioni di lire.

Zuleyha accusata di aver rubato i soldi di Yilmaz: anticipazioni Terra amara del 5 ottobre

Tuttavia, di questo denaro non vi è alcuna traccia nel patrimonio ereditario che l'uomo ha lasciato ai suoi figli.

Le anticipazioni di Terra amara del 5 ottobre, quindi, rivelano che a quel punto la dottoressa non si farà alcun tipo di problema a puntare il dito contro Zuleyha, accusandola di essere la responsabile di questo furto.

La reazione della donna non si farà attendere: incredula e a dir poco scioccata da tali accuse, Altun respingerà al mittente ogni sospestto e finirà per cacciare via di casa Mujgan, chiedendole di non bussare mai più alla sua porta di casa.