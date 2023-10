Non è passata nemmeno una settimana da quando Mirko Brunetti è entrato nella casa del Grande Fratello [VIDEO]; i fan, però, già si interrogano su quello che accadrà nel suo percorso, soprattutto in ambito sentimentale. Il romano dice di essere ancora innamorato di Greta Rossetti, ma lei non si sbilancia e sui social apre all'eventualità che Perla Vatiero possa partecipare al reality-show per mettere alla prova il suo fidanzato.

Un possibile confronto per Mirko

Mentre al Grande Fratello Garibaldi volta le spalle a Beatrice dicendosi innamorato di Samira, l'attenzione di alcuni fan è anche per un altro "triangolo" che potrebbe ripresentarsi in tv a qualche mese dalla fine di Temptation Island.

A quasi una settimana dall'ingresso di Mirko, infatti, gli spettatori si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate, se gli autori sceglieranno di metterlo a confronto con il suo passato o con il suo presente.

Già giovedì scorso, infatti, Alfonso Signorini ha fatto una serie di domande a Brunetti sulla sua situazione sentimentale: il conduttore, in particolare, ha indagato sulla persona alla quale il romano pensa di più da quando vive tra le mura di Cinecittà, se la ex o l'attuale compagna.

Il commento sul percorso al Grande Fratello

Il pubblico del Grande Fratello, dunque, attualmente è diviso: da un lato c'è chi pensa che presto Mirko sarà messo faccia a faccia con Greta per chiarire le incomprensioni che li hanno portati ad allontanarsi, dall'altro chi è certo che sarà Perla a varcare la soglia della porta rossa, probabilmente per rimanerci.

Sul web, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Vatiero potrebbe seguire le orme dell'ex fidanzato e diventare una concorrente ufficiale del reality-show: se questo dovesse accadere, i due protagonisti di Temptation Island si ritroverebbero a dover convivere sotto lo stesso tetto a pochi mesi dalla rottura al falò.

I fan hanno interpellato anche Rossetti su quest'eventualità e lei, anziché augurarsi che ciò non accada, su Instagram ha dichiarato: "Ormai mi aspetto di tutto. Non è assolutamente un problema, anzi sono risposte in più per me".

I retroscena sulla crisi prima dell'ingresso in casa

Nella tante risposte che Greta ha dato ai suoi follower di Instagram lo scorso 20 ottobre, spiccano quelle sul suo attuale rapporto con Mirko.

La single di Temptation Island non si è mai sbilanciata su cosa potrebbe accadere quando Brunetti uscirà dalla casa del Grande Fratello, anzi ha detto solo di essere molto confusa e di non fidarsi più di lui come all'inizio della relazione.

La ragazza, inoltre, ha smentito il fidanzato specificando che l'sms che lui ha inviato a Perla qualche settimana fa e che lei ha scoperto nonostante fosse stato cancellato dalla chat, non avrebbe a che fare con faccende lavorative come il romano ha raccontato tra le mura di Cinecittà.

La crisi di coppia, però, è iniziata ormai più di un mese fa e Greta ancora non sa come comportarsi: anche se sta guardando il reality-show tutti i giorni, Rossetti non ha le idee chiare e non sa rispondere a chi le chiede se prima o poi andrà a fare una sorpresa al compagno.

"Credo sia giusto che lui faccia il suo percorso, che si faccia alcune domande a prescindere da quello che penso io", ha dichiarato la giovane sui social network.