Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre su Rai 1 rivelano che Roberto Landi scoprirà che Agata Puglisi ha un talento eccezionale nel campo artistico e le chiederà di fargli vedere i suoi disegni.

La Tessuti Colombo si troverà invece in grossi guai, ma sarà proprio Matilde Frigerio a trovare la soluzione giusta per salvare la fabbrica gestita da Ezio e Gloria. Infine, Matteo Portelli metterà mano ai guadagni del Paradiso per estinguere i suoi debiti, ma qualcosa andrà storto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vittorio fa una scoperta su Matteo

Al Paradiso delle Signore si farà grande festa per il ritorno di Teresio ‘Ezio’ Colombo e Gloria Moreau [VIDEO]. Vittorio resterà soddisfatto dell’operato di Matteo e deciderà di assumerlo ufficialmente come contabile. Proprio in questa occasione, il signor Conti scoprirà che il giovane Portelli è il fratellastro di Marcello Barbieri. Successivamente, l’ex partner di Marta si dirigerà all’atelier e si renderà conto che Maria ha grosse difficoltà a stare dietro a tutti gli impegni di stilista e sartoria. Le chiederà così se ha qualcuno in mente da assumere come assistente, la giovane stilista proporrà sua madre Concetta.

Lo strozzino Renato Mancino rinnoverà poi le proprie minacce a Matteo e quest’ultimo si renderà conto che le cose si stanno mettendo veramente male.

Agata sempre più presa da Roberto

Puglisi proporrà a Concetta un lavoro come sarta al Paradiso delle Signore, ma la moglie di Ciro porrà delle condizioni. Nel frattempo, Vittorio continuerà a essere infastidito dalle continue intromissioni di Marcello negli affari che riguardano Il Paradiso delle Signore, ma il giovane affarista gli troverà la soluzione giusta per risolvere il problema della Tessuti Colombo.

La capocommessa Cipriani si renderà conto che c’è una bella chimica tra Matteo e Maria, mentre diventeranno sempre più evidenti i sentimenti che Agata Puglisi nutre nei confronti di Roberto Landi. La signora Frigerio, intanto, scoprirà che la Tessuti Colombo sta attraversando un brutto periodo, mentre Umberto metterà in atto un piano per far andare in rovina la fabbrica gestita da Ezio e Gloria.

Landi vuole vedere i disegni di Agata

Nelle prossime puntate dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Ciro e Agata cercheranno di convincere Concetta ad accettare la proposta di lavoro all’atelier.

Al contabile Portelli verrà in mente un’idea per azzerare i debiti con lo strozzino Renato. Questa idea, però, rischierà di mandare in bancarotta il Grande Magazzino milanese. Roberto Landi, intanto, scoprirà che Agata ha un ottimo talento del campo artistico e le chiederà di vedere i suoi disegni. Il piano per salvare la Tessuti Colombo non andrà a buon fine e Gloria e Ezio scopriranno chi è l’autore della loro disfatta.

Matilde prende una decisione inaspettata

Marcello chiederà a Maria di aiutarlo a organizzare una festa a sorpresa per Matteo.

Visto che Agata non ha nessuna intenzione di mostrare i suoi disegni a Roberto, Delia li prenderà di nascosto e li consegnerà al signor Landi. Quest’ultimo resterà piacevolmente colpito dallo stile artistico della sorellina di Maria.

Mentre Concetta sarà impegnata a prendere un’importante decisione che riguarda il suo futuro lavorativo, Ezio proporrà a Vittorio di dividere i destini della Tessuti Colombo, ma il signor Conti non avrà nessuna intenzione di privarlo del suo sostegno. Matilde, all’insaputa di Tancredi, prenderà una decisione inaspettata che riguarda i terreni dove sorge il suo vecchio mobilificio.

Matteo subisce una rapina

Il giorno seguente, la signora Frigerio informerà suo marito di aver deciso di affittare i suoi terreni ai coniugi Colombo.

La moglie di Ciro si presenterà al Paradiso delle Signore per dare inizio al suo primo giorno di lavoro. La nuova sarta troverà un’accoglienza con i fiocchi organizzata dalle sue figlie e Delia, per farla sentire a suo agio nel nuovo mondo lavorativo.

Matteo sottrarrà invece i guadagni del Paradiso delle Signore per portarli in banca ma verrà rapinato. Coinvolti nell’affare Tessuti Colombo, Matilde e Vittorio si ritroveranno più spesso a lavorare insieme. La loro chimica crescerà in maniera esponenziale e i due saranno molto vicini a baciarsi di nuovo.