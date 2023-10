Nel corso della puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 12 ottobre, si è parlato anche dell'inaspettato riavvicinamento e delle coccole che ci sono state tra Heidi e Varrese in settimana. Sul web, però, sta circolando un messaggio che i fan attribuiscono alla madre della concorrente: pare che la famiglia della ragazza non sia affatto d'accordo con la frequentazione tra lei e Massimiliano, sia per una questione d'età che di stili di vita differenti.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello

Uno dei tanti colpi di scena che hanno regalato i concorrenti del Grande Fratello nelle ultime settimane, è quello del dietrofront di Heidi su Massimiliano.

Dopo averlo rifiutato per quasi un mese dicendo in diretta tv "non mi piace", la ragazza ha fatto tanti passi indietro commuovendosi nel parlare di lui.

Spronata da Alfonso Signorini ad ammettere cosa prova davvero per Varrese, lo scorso 12 ottobre la giovane ha detto di essersi tirata indietro per paura di non essere all'altezza della complicata situazione familiare dell'attore. Il fatto che l'uomo abbia una figlia, ha bloccato Baci fino a qualche giorno fa.

Dopo che il protagonista del reality-show le ha detto che è la cosa più bella che potesse capitargli in quest'esperienza, Heidi ha ceduto riaprendo le porte ad una possibile frequentazione tra loro all'interno della casa.

L'indiscrezione sulla protagonista del Grande Fratello

Alcuni siti, però, in queste ore stanno riportando un messaggio che potrebbe cambiare un'altra volta il rapporto tra Heidi e Massimiliano.

Stando a quello che sostengono i fan del Grande Fratello, la mamma della concorrente si sarebbe esposta sul web per giudicare negativamente l'avvicinamento tra la figlia e l'attore, una frequentazione che vorrebbero soprattutto gli addetti ai lavori.

"Noi in famiglia siamo devastati da tutto questo, ci sentiamo con le mani legate", inizia così lo sfogo che i sostenitori di Baci attribuiscono alla madre della bionda concorrente.

A far storcere il naso ai parenti della giovane, sarebbero le "pressioni" che gli autori farebbero da mesi affinché abbia una relazione con Varrese: "Questo uomo ha l'età di mio marito e sta letteralmente obbligando mia figlia a stare vicino a lui".

Sono parole molto forti quelle che avrebbe usato la mamma di Heidi per commentare il recente riavvicinamento tra i due protagonisti del reality-show di Canale 5, ma c'è da precisare che al momento non è confermato che sia stata proprio lei a scriverle.

Lo sfogo sul flirt al Grande Fratello

"Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre per darle qualche consiglio, ma niente. Non abbiamo avuto nessuna risposta", continua così il messaggio che i fan del Grande Fratello attribuiscono alla madre di Heidi.

Quest'ultima, dunque, sarebbe all'oscuro del parere contrario della sua famiglia e gli autori non starebbero facendo nulla per informarla.

"Guardiamo la tv terrorizzati. A me riferiscono cosa succede, perché non ho il coraggio di guardare.

Mi sembra di vivere un incubo", termina così lo sfogo che alcuni siti hanno riportato in queste ore sulla "coppia" Baci-Varrese.

Chi sostiene di aver comunicato con la mamma di Heidi sui social network, inoltre, ha mostrato il consenso che quest'ultima avrebbe dato di rendere pubblico il suo sfogo per far arrivare a più persona possibili il dissenso di tutta la famiglia sulla storia d'amore che potrebbe nascere a breve tra le mura di Cinecittà.

La giovane inquilina della casa, infatti, in questi giorni è sembrata più propensa a conoscere Massimiliano accettando il suo corteggiamento.