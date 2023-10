Dopo settimane di rifiuti e "non mi piaci" detti a Massimiliano, sembra essere cambiato qualcosa in Heidi Baci: la concorrente del Grande Fratello, infatti, nelle ultime ore è stata sorpresa dalle telecamere mentre si lasciava coccolare da Varrese. Tra i due, infatti, è tornata quell'intesa che all'inizio aveva fatto pensare a molti ad un interesse reciproco. Il dietrofront della ragazza, però, non convince tanti spettatori, gli stessi che sui social l'hanno descritta come una persona finta e costruita.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello

Dopo essersi intromesso molte volte nella conoscenza tra Beatrice e Garibaldi dicendo di non credere all'interesse di lui, Varrese è finito al centro dell'attenzione per il suo vissuto all'interno della casa.

Martedì 10 ottobre, infatti, gli spettatori del Grande Fratello hanno assistito ad un sensibile riavvicinamento tra Massimiliano e Heidi: è stata la ragazza a voler riallacciare un rapporto con l'attore il giorno dopo essere finita in nomination.

Accantonato il legame con Vittorio (con il quale ha discusso furiosamente sempre nella giornata di ieri), Baci ha cercato ed ottenuto sia un dialogo con Varrese che uno scambio di coccole che ha lasciato il pubblico senza parole.

Per settimane, infatti, la giovane ha detto che il coinquilino non le piace e che non ci sarà mai nulla tra loro: nelle ultime 24 ore, invece, tra le mura di Cinecittà sono andati in scena abbracci, sguardi complici e provocazioni tipiche di chi flirta.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

"Non devi giocare con me. Io non sono...", ha detto Varrese prima che Heidi lo interrompesse e facesse il nome di Vittorio.

Sempre nel pomeriggio del 10 ottobre, tra i due concorrenti del Grande Fratello c'è stato un botta e risposta sull'eventualità che lei venga eliminata nella prossima puntata.

"Stai peggio tu di me. La stai prendendo male, è questo il gioco", ha dichiarato la nominata Baci.

Poco dopo, però, l'attore e la modella sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si abbracciavano a letto: nonostante affianco a loro ci fosse Valentina, Massimiliano e Heidi si sono lasciati andare a coccole e sorrisi, confermando che tra loro è tornato il sereno dopo settimane di tensioni.

Verdetto in arrivo al Grande Fratello

Nell'assistere ai nuovi "contatti" tra Massimiliano e Heidi, molti fan del Grande Fratello hanno iniziato a mettere in discussione la sincerità della ragazza: se per settimane ha rifiutato Varrese, è proprio il giorno dopo essere finita in nomination (giovedì 12 ottobre ci sarà un'eliminazione definitiva) che Baci ha ricominciato ad accettare le sue coccole.

"Il suo glow down l'avevo previsto da tempo ed ecco qua. Tutti ad esaltarla dall'inizio e adesso viene fuori che è un personaggio fake, lei è costruita", "Che cringe", "Loro due pensano di essere rilevanti, ma l'unica cosa interessante sono Vittorio e Grecia che ballano", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social il giorno in cui l'attore e la modella hanno regalato al pubblico un inaspettato riavvicinamento.