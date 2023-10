Proprio nel giorno in cui sul web si parlava dell'assenza di dinamiche nella casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno pensato bene di dare vita a una litigata a catena che ha coinvolto quasi tutti. Risentita per i termini "falsa", "cattiva" e" "vittima" che le sono stati attribuiti in un gioco proposto dagli autori, Beatrice si è isolata e non ha partecipato alla festa del mercoledì sera. Paolo, Lorenzo, Heidi, Ciro e molti altri inquilini si sono scagliati contro Luzzi dicendole che farebbe di tutto per essere protagonista.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Nel giorno in cui Alex ha sbottato contro Grecia Colmenares in giardino, nella casa del Grande Fratello è andato in scena il primo vero litigio dell'edizione 2023.

Ad accendere la miccia è stato un gioco che gli autori hanno proposto: tutti i concorrenti dovevano scrivere in modo anonimo gli aggettivi poco carini che attribuiscono ai compagni d'avventura dopo una convivenza di quasi un mese.

Questi pareri negativi sono stati trascritti su delle magliette di cartoncino esposte in una stanza, in modo che tutti potessero leggere cosa pensano l'uno dell'altro.

La più bersagliata è stata Beatrice, che si è beccata termini come "cattiva", "falsa", e "vipera".

Queste critiche hanno ferito Luzzi, che per tutta la sera non ha partecipato alla festa ed è rimasta per conto suo.

Le stoccate al Grande Fratello

Il primo ad accorgersi dell'assenza di Beatrice al party, è stato Paolo: il romano non ha perso l'occasione per punzecchiare la compagna d'avventura con una domanda che ai fan del Grande Fratello è parsa un po' strana.

"Ti vesti sempre colorata. Oggi hai scelto il nero per passare meglio da vittima?", ha chiesto il macellaio a Luzzi tra le mura di Cinecittà.

La replica dell'attrice non ha tardato ad arrivare, ma in questa discussione notturna si sono inseriti anche altri inquilini, tant'è che è nato un diverbio che ha visto Beatrice nel mirino di tutto il gruppo.

"Mi hanno detto in 12 che sono falsa, che sono stratega e che recito. La verità è che io non riesco a fingere. Poi dite che esagero ma che sono anche finta, capite che le cose non tornano?", ha sbottato la protagonista del reality-show davanti alle telecamere.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Un'accusa che molti inquilini della casa del Grande Fratello hanno mosso a Beatrice, è che farebbe di tutto pur di attirare l'attenzione e passare da vittima agli occhi del pubblico.

L'attrice, contrariata e indispettita dall'atteggiamento di quasi tutti i compagni d'avventura, ha analizzato la situazione in modo abbastanza lucido, tant'è che gran parte degli spettatori le hanno dato ragione.

"Smettetela di considerarmi.

Siete voi che mi rendete protagonista facendo così. Sono tre settimane che dite sempre le stesse cose, lasciatemi in pace", ha detto Luzzi la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

A tutti i ragazzi che nelle scorse ore le hanno puntato il dito contro sostenendo che avrebbe appositamente atteggiamenti vittimistici per rientrare nelle grazie della gente, Beatrice ha risposto: "Questo non è un copione scritto da me, ma da voi".

"Inchiniamoci tutti davanti a queen Beatrice", "Ma vi rendete conto delle cose assurde che tirano fuori solo per attaccarla?", "L'accusa di essersi vestita di nero non l'avevo mai sentita, questi stanno messi proprio male", "Lei se li sta mangiando nonostante si stiano spalleggiando in tanti", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del reality-show hanno espresso sulla furiosa lite che il gruppo ha avuto con Luzzi a poche ore da una nuova puntata in prime time.