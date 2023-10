Terra Amara viene trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera di matrice turca, riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, evidenziano che l'asta benefica organizzata da Zuleyha per ricordare Hunkar andrà splendidamente. Nel frattempo, Ali Rahmet acquisterà un foulard della sua amante defunta lasciando una generosa offerta. Altun, al contempo, donerà un terreno che era di Yilmaz all'Istituto, mentre Behice scoprirà che proprio in quel terreno è sepolta parte dell'eredità nascosta da Akkaya.

Mujgan e la zia, infine, rivendicheranno l'eredità di Yilmaz come loro, mentre Zuleyha scoprirà che la dottoressa ha cacciato Gulten e Cetin dalla loro abitazione.

Ali Rahmet comprerà un foulard di Hunkar per ricordare l'amante scomparsa

Le anticipazioni turche di Terra amara, per ciò che concerne le puntate che saranno trasmesse il 12 e 13 ottobre, raccontano che l'asta benefica organizzata da Zuleyha col supporto di Sermin andrà a gonfie vele.

I vestiti della compianta Hunkar, donna per la quale l'evento è stato creato, riscuoteranno successo di vendite e a partecipare attivamente saranno anche Altun e Ali Rahmet.

Da una parte, difatti, la nuova signora di Cukurova deciderà di donare uno dei terreni del defunto Yilmaz all'Istituto in favore dei bimbi orfani, mentre, dall'altra parte, Fekeli senior lascerà una generosa donazione di 5 mila lire turche per appropriarsi di un foulard della sua amata scomparsa.

In quel fazzoletto l'uomo percepirà ancora il profumo della sua amante deceduta e lo acquisterà al fine di ricordarla.

Zuleyha scoprirà che Mujgan ha cacciato dalla loro casa Cetin e Gulten

Nel terreno donato da Zuleyha all'Istituto verrà deciso che sorgerà il campo estivo per i bambini senza genitori, ma prima che ciò accada serviranno dei lavori ad hoc per metterlo in sesto.

Nel corso di tali lavori, Behice si accorgerà che i dipendenti stanno spostando dei bidoni colmi di denaro e subito si renderà conto che Yilmaz, quando era ancora in vita, aveva nascosto parte della sua eredità in quel terreno. La diabolica donna e la nipote Mujgan reclameranno immediatamente la paternità di quel denaro, ma trovandosi all'interno di un terreno donato allo Stato, l'unica che potrebbe reclamarlo sarebbe Zuleyha.

Altun, però, deciderà di non reclamare il denaro notando l'avidità di Behice e, al contempo, scoprirà che Mujgan ha cacciato Cetin e Gulten dalla loro abitazione. La dottoressa, infine, non vorrà arrendersi alla perdita dell'eredità di Yilmaz e chiederà aiuto in tal senso a Fekeli, il quale sosterrà di avere le mani legate.