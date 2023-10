Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Zuleyha e Demir si ritroveranno ai ferri corti.

Dopo il ritorno di fiamma che c'è stato in seguito alla morte di Yilmaz, la donna si ritroverà a fare una amara scoperta sul conto del suo uomo, venendo così a conoscenza delle tresca clandestina in corso con Umit.

La reazione di Zuleyha sarà molto dura e la donna non si farà problemi a cacciarlo via di casa, tanto che lui proverà a togliersi la vita.

Zuleyha scopre di essere stata tradita: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che tra Zuleyha e Demir ci sarà l'ennesimo momento di crisi che li metterà a durissima prova.

Sì, perché Umit deciderà di svelare alla donna ciò che è successo con Demir e quindi le confesserà che sono diventati amanti.

Come se non bastasse, Umit svelerà alla donna di aver fatto una clamorosa scoperta: è in dolce attesa del suo primo figlio.

Uno choc per Zuleyha, che si sentirà ingannata e delusa dalla persona che ha al suo fianco, con cui sperava di poter ripartire da zero dopo aver superato la morte di Yilmaz.

Zuleyha lascia Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Demir, quindi, si ritroverà a dover affrontare l'ira della sua compagna che non riuscirà a trattenersi e a mantenere la calma.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha, senza pensarci due volte, deciderà di cacciare via di casa il padre di sua figlia e gli farà presente che da questo momento in poi vivranno da separati in casa.

Zuleyha non vuole avere più nulla a che fare con lui dopo essere stata ingannata e dopo che lui l'ha tradita ripetutamente con la figlia di Sevda, al punto che la donna ha scoperto di essere incinta del suo primo figlio.

Un colpo di scena spiazzante e dolorosissimo per Demir, che proverà in tutti i modi a ricucire lo strappo con la sua amata, dopo essersi reso conto che la sta perdendo per sempre.

Demir prova a togliersi la vita: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che in in raptus di follia, Demir finirà per prendere una pistola e andrà proprio da Zuleyha.

L'uomo chiederà l'ennesimo confronto e, di fronte alle reticenze della donna, non si farà scrupoli a tirare fuori l'arma e la punterà direttamente contro se stesso.

Demir ammetterà di sentirsi un uomo finito senza averla al suo fianco, motivo per cui vuole farla finita per sempre.