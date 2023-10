A neppure una settimana di distanza dal loro riavvicinamento nella casa del Grande Fratello, Heidi e Massimiliano sono di nuovo "ai ferri corti". L'attore è apparso molto nervoso in questi giorni, soprattutto dopo aver assistito alla pace tra la sua "amata" e Vittorio. Stanco dei paletti che Baci continua a mettere nel loro rapporto, Varrese si è detto pronto ad abbandonare il gioco perché il suo unico desiderio è quello di stare insieme alla ragazza.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Se Paolo si è sbilanciato con Letizia dicendole "mi piaci", Heidi continua a non cedere al corteggiamento di Massimiliano.

Se nell'ultima puntata del Grande Fratello ha ammesso di aver rifiutato l'attore per paura della situazione personale (in primis per la differenza d'età e per il fatto che è padre), in questi giorni la concorrente non si è più esposta sul legame che vorrebbe avere tra le mura di Cinecittà.

L'indecisione di Baci e il rapporto che quest'ultima ha con Vittorio, hanno innervosito a tal punto Varrese che in queste ore è arrivato al punto di minacciare l'addio al gioco.

"Io non ce la faccio più, abbandono la casa", ha detto il 47enne dopo aver assistito alla pace tra la sua amata e il modello che secondo lui le "ronzerebbe" attorno sin dall'inizio del programma.

Lo sfogo tra le mura del Grande Fratello

"Mi sto innervosendo, ti ronza intorno finché non ti bracca", ha detto Massimiliano riferendosi a Vittorio e al legame che ha instaurato con Heidi all'interno della casa.

La ragazza ha subito bloccato il coinquilino dicendogli che starebbe esagerando e che Menozzi non le avrebbe mai dato fastidio come lui sostiene.

"Ma tutto apposto? Questa cosa io non l'ho mai vista, non la fa", ha replicato Baci nel corso della conversazione alla quale i fan del Grande Fratello hanno assistito in diretta su Mediaset Extra il 16 ottobre.

Tra i due è nato un battibecco incentrato sulle attenzioni che Varrese vorrebbe e che la giovane non gli dà nonostante dica di provare qualcosa per lui.

"Io sto sotto pressione, non ce la faccio. L'unico desiderio che ho, è stare sempre vicino a te", ha fatto sapere l'attore.

Attesa per la diretta del Grande Fratello

Heidi si è lamentata del fatto che Massimiliano le avrebbe messo il muso da quando ha cercato di chiarire con Vittorio, un comportamento infantile che lei non apprezza affatto.

"Io voglio stare con te. In questo posto sto bene solo se sto vicino a te, se mi abbracci", ha ribattuto Varrese.

La bionda concorrente del Grande Fratello non ha battuto ciglio di fronte a questa dichiarazione d'interesse, anzi ha messo fine alla conversazione visibilmente contrariata per l'atteggiamento che il coinquilino ha avuto nell'ultimo periodo sia con lei che con Menozzi.

Tuttavia, la grande maggioranza dei fan del GF sono contro il comportamento esagerato di Massimiliano: "Immagina arrivare alla soglia dei 50 anni e metterti in competizione con uno di 23, qui c'è un problema di evidente disagio", "Vuole abbandonare. Heidi facci questo favore, portalo all'esasperazione e fallo uscire dalla porta rossa", "Quest'uomo mi fa paura, ho i brividi", "La gelosia e la tossicità di questo comportamento, non è normale", "Non sono in una relazione, lui non può pretendere niente", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del reality-show hanno fatto all'ultimo faccia a faccia tra Massimiliano e Heidi.