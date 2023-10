La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli prosegue a gonfie vele, ma non sempre i due si trovano a pensarla allo stesso modo. Tramite una storia su Instagram, Dal Moro ha infatti annunciato per stasera una live di "fuoco" su Twitch in cui tratterà argomenti "scottanti". Su X, ex Twitter, la Marzoli si è però dissociata da quanto verrà riferito dal suo fidanzato.

L'annuncio di Dal Moro

Dopo alcune settimane d'assenza dai social, Daniele Dal Moro ha informato i suoi fan che il 16 ottobre tornerà in live su Twitch. A tal proposito l'imprenditore ha stilato una sorta di agenda per gli argomenti che affronterà: "Bentornati, ringraziamenti e reunion con Edoardo Donnamaria".

Ma non solo, Dal Moro parlerà anche degli insulti che riceve costantemente da parte di alcuni hater su X.

L'imprenditore di Verona ha intenzione di commentare in diretta il Grande Fratello, ma anche di raccontare la sua verità sul GF spagnolo precisando che aveva messo al corrente gli autori di Telecinco del fatto che lui fosse una "scheggia impazzita".

Daniele Dal Moro si è inoltre detto pronto a parlare della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e di un possibile ritorno di fiamma tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dal Moro dovrebbe parlare anche di Amedeo Venza per i continui attacchi e chiamerà in causa le "Orianistas" (le fan di Oriana Marzoli). Dal momento che verranno trattati argomenti "scottanti" l'imprenditore ha ironizzato: "Non somministrare al di sotto dei 12 anni".

La reazione di Marzoli

Tramite un post su X, Oriana Marzoli ha però deciso di fare chiarezza sulla live di Twitch che avvierà il suo fidanzato: "Voglio che si sappia che io non c’entro niente con le cose che lui voglia dire, di nessun argomento. Grazie". In passato la Marzoli ha partecipato alle dirette effettuate da Daniele Dal Moro, ma questa volta l'imprenditore ha deciso di parlare di argomenti che potrebbero causare dei problemi all'influencer venezuelana dato che non è ancora chiaro se dopo l'uscita dal Gran Hermano la Marzoli abbia in atto una causa contro il reality show.

Da qui la decisione di dissociarsi.

Voglio che si sappia che io non c’entro niente con le cose che lui voglia dire, di NESSUN argomento.

Il commento di alcuni utenti del web

La presa di posizione di Oriana Marzoli è stata commentata da alcuni utenti del web. Un fan ha scritto: "Brava bebè specifica, perché è pieno di persone in malafede".

Un altro ha commentato: "Lo sappiamo, è il suo canale e siete due persone individuali. Stai tranquilla, non devi dare spiegazioni". Un altro utente invece ha postato: "Ma perché dovremmo pensare che lui parli per te? Tranquilla".