Il Paradiso delle Signore nel corso dei prossimi episodi vedrà il ritorno di Stefania Colombo. L'ex venere del grande magazzino milanese, dopo un lungo periodo negli Stati Uniti, rientrerà a Milano per partecipare alle nozze dei suoi genitori Ezio e Gloria e potrebbe svelare di essere in dolce attesa. Per quanto riguarda le vicende di Marcello, invece, dopo essere stato dalla contessa, potrebbe scoprire che la donna lo ha tradito con un altro uomo.

Il ritorno di Stefania

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di questa stagione rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Stefania.

Dopo aver scelto di trasferirsi in America per iniziare la sua nuova vita, la figlia di Gloria decise di chiudere la sua relazione con Marco e chiudere così questa relazione. Al tempo stesso, però, la ragazza in America ha avuto modo di ritrovare il suo ex Federico, col quale c'è stato un ritorno di fiamma.

Intanto Stefania tornerà a Milano a novembre per prendere parte al matrimonio dei suoi genitori.

Stefania svela di aspettare un figlio?

Ezio e Gloria, infatti, decideranno di unirsi nuovamente in matrimonio e di ribadire la promessa d'amore che si erano fatti anni prima, prima di allontanarsi per diverso tempo.

All'evento parteciperà anche Stefania e per l'occasione non si esclude che l'ex venere possa portare con se anche una bella notizia: la ragazza potrebbe svelare ai suoi cari di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La ragazza, quindi, potrebbe così cogliere la palla al balzo per dare questo lieto annuncio ai suoi genitori direttamente dal vivo, data la distanza che generalmente li separa.

Marcello tradito da Adelaide 8?

Inoltre, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 di questa stagione ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello, che deciderà di andare a Ginevra a far visita alla contessa, dopo che lei nelle scorse settimane ha scelto di trasferirsi per stare con sua figlia.

L'incontro non sarà proprio dei migliori e potrebbe avere delle conseguenze amare per il giovane Barbieri, che aveva investito molto in questo rapporto. Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello possa scoprire che Adelaide lo abbia tradito con un altro uomo, conosciuto proprio durante questo soggiorno in Svizzera.

La contessa, quindi, potrebbe anche decidere di mettere la parola fine alla relazione e voltare pagina definitivamente, lasciandosi alle spalle ciò che di bello c'è stato con Marcello.