Continua su Canale 5 l'appuntamento della soap tv turca Terra Amara: negli episodi in onda da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre, Demir trascorrerà un fine settimana romantico con Umit. Durante la sua assenza però Zuleyha sparirà nel nulla quando resterà bloccata in una trappola e sarà ritrovata grazie a un'intuizione di Sermin. Inoltre Mujgan scoprirà che Fikret ha tentato di suicidarsi e lo lascerà.

Demir dice a Umit che presto chiederà il divorzio a Zuleyha

Nelle puntate di Terra amara in onda dal 30 ottobre al 4 novembre, Zuleyha non avrà ancora capito chi è il responsabile delle lettere giunte a Demir.

La giovane Altun però sarà certa del fatto che il marito ha un fratellastro. Intanto Umit starà male a causa di alcuni problemi d'amore e parlerà con Mujgan. Quest'ultima infatti si rivelerà un'ottima persona con cui sfogare le proprie delusioni.

Nel frattempo Yaman si recherà con la giovane Kahraman in una villa sfarzosa per trascorrere qualche giorno insieme. L'uomo chiarirà a Umit che presto chiederà la separazione alla moglie: a quanto pare Demir ha deciso che Zuleyha continuerà a vivere alla tenuta insieme ai figli, mentre lui andrà in un'altra abitazione.

Sermin dice a Sevda che Demir ha un'amante

Zuleyha vedrà Fikret vicino all'azienda Hunkar Yaman. L'uomo infatti è andato in questo posto per portare via un dipinto.

Altun lo seguirà con la sua auto per capire qualcosa in più. Quando però i due si confronteranno, la donna sarà assalita. Quest'ultima cercherà di tornare alla propria vettura, ma il suo piede resterà bloccato in una trappola.

Sermin, Sevda e Saniye non avendo notizie dell'ex sarta, proveranno a chiamare Demir. Ogni tentativo risulterà inutile, pertanto si recheranno da Fekeli in cerca di aiuto.

L'uomo avvierà subito le ricerche, ma senza successo.

Nel frattempo Sermin racconterà a Sevda come il cugino ha detto una bugia sul viaggio ad Ankara. La bionda manifesterà la convinzione che Yaman ha un'amante. In effetti non si sbaglierà, visto che si troverà in dolce compagnia con Umit, non sapendo cosa è successo a Cukurova.

Demir fa togliere i manifesti contro suo nonno

In base agli spoiler della prossima settimana, Fikret ammetterà a Fekeli di avere visto e discusso con Zuleyha, il giorno nel quale è sparita nel nulla. Però di non sapere dove si trovi. Intanto Sevda riuscirà a rintracciare Demir, il quale deciderà di rientrare subito in città. Inoltre grazie a Sermin, Zuleyha sarà ritrovata nel bosco. La donna non avrà particolari problemi, ma sarà portata in ospedale per accertamenti. Giunta sul posto dirà di non sapere cosa le è accaduto, ma di essere sicura di amare Demir.

Nel frattempo Mujgan apprenderà che Fikret ha cercato di togliersi la vita e lo lascerà. In tutto questo Demir darà l'ordine di togliere i manifesti sparsi per Cukurova contro il suo defunto padre, mentre Sermin svelerà che Yaman non è andato ad Ankara. Kahraman però lo difenderà. Infine la giovane Altun rivelerà a Sevda di essersi ricordata chi l'ha aggredita nel bosco.