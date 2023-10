Gemma Galgani, continua a dividere il pubblico di Uomini e donne. In molti la criticano per il fatto di immaginare l'interesse dei cavalieri per lei. Sarebbe quello che è successo anche ultimamente con il 57enne Maurizio. La dama torinese però, continua ribadire che lei si fa sempre guidare dal cuore. Il suo atteggiamento non cambierà. Questo è quello che ha fatto intuire nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine.

Gemma criticata dal pubblico di Uomini e donne

Le ultime puntate di Uomini e donne, sono state caratterizzate dai pianti e dalla disperazione di Gemma Galgani dopo il rifiuto di Maurizio di proseguire la conoscenza.

La dama torinese, convinta dell'interesse che il cavaliere nutre per lei, si è lasciata andare a scene di disperazione al limite del trash. Scene che i telespettatori di Uomini e donne hanno già visto anche in anni passati. Ecco perché anche questa volta, una gran parte dei telespettatori dà la colpa proprio a Gemma, accusandola di essersi immaginata un interesse da parte del cavaliere che invece non c'era.

Gemma va dritta per la sua strada: 'Non ho paura di andare contro tutto e tutti'

In buona sostanza, i detrattori le recriminano il fatto di fare lo 'zerbino' quando si trova di fronte un cavaliere che le interessa, salvo poi lasciarsi andare a scene di disperazione nel momento in cui il malcapitato di turno decide di chiudere.

La dama, da più di dieci anni è nel programma alla ricerca dell'amore e sino ad ora, tutte le sue frequentazioni si sono rivelate un fallimento. Il suo approccio, nonostante le cocenti delusioni, non cambia mai. Questo genera inevitabilmente molte critiche da parte dei telespettatori. Proprio sul Magazine della trasmissione, la dama torinese ha voluto replicare agli attacchi ricevuti anche in quest'ultimo periodo.

Gemma in particolare, ha dichiarato di accettare le critiche costruttive, non quelle fini a sé stesse, mirate ad offenderla e a farla stare male. Di fronte agli attacchi, lei ammette: "Non ho mai avuto paura di andare contro tutto e tutti".

Gemma Galgani rivela: 'Io mi faccio sempre guidare dal cuore'

Detto questo la 73enne ha replicato a coloro i quali l'hanno accusata di essere lo 'zerbino' per gli uomini che le interessano.

Gemma tal proposito, ha voluto precisare: "Io mi faccio sempre guidare dal cuore". Per questo motivo, a detta della dama, i suoi comportamenti a volte possono sembrare non avere una logica. Ogni volta che si trova dinnanzi ad un cavaliere che le piace davvero, Gemma si trova in uno stato di serenità tale da spronarla a fare di tutto pur di ricevere le attenzioni di questa persona. Insomma, sembra ormai assodato il fatto che Gemma non abbia intenzione di cambiare il suo atteggiamento in futuro. Lei segue il cuore. Punto.