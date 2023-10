Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, nonché in streaming su RaiPlay. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) sembra non pensare ad altro che alla figlia Odile. Le numerose energie spese dalla nobile in tale direzione sottraggono inevitabilmente tempo e forze al Circolo e al partner Marcello Barbieri (Pietro Masotti), quindi la zia di Marco (Moisè Curia) potrebbe chiedere al fidanzato una pausa di riflessione. L'imminente partenza per Ginevra [VIDEO]e il possibile lungo soggiorno di Adelaide nella città svizzera, difatti, costringerebbero la nobildonna e Marcello a vivere una relazione a distanza e questo scenario sembra cozzare del tutto con lo stile del personaggio della contessa.

Marcello geloso della ritrovata vicinanza tra Umberto e Adelaide

I primi episodi de Il Paradiso delle Signore 8 ci stanno regalando un cambio di scenari non indifferente attorno alla nobile Adelaide, la quale si riscopre madre e fa pace con l'ex amante Umberto.

Proprio quest'ultimo punto, però, non sembra essere affatto gradito da Marcello ma nemmeno da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), coi due amici che paiono condividere il medesimo timore di un ritorno di fiamma tra Guarnieri e Di Sant'Erasmo.

Ad esempio, nell'episodio della soap nostrana che andrà in onda lunedì 9 ottobre, Barbieri accuserà un pizzico di gelosia notando il bel gesto fatto dal banchiere Umberto nei riguardi della nobildonna.

Grazie al commendatore e all'opera di convincimento di Flora, difatti, Odile deciderà di incontrare e conoscere più a fondo sua madre Adelaide.

Adelaide potrebbe chiedere a Marcello una pausa di riflessione

La storia sentimentale tra Adelaide e Marcello è nata sull'onda dell'abbattimento delle gerarchie sociali da parte della contessa, la quale non si è mai fatta alcuno scrupolo della differenza di ceto tra lei e Barbieri.

Allo stato attuale dei fatti, partenza per Ginevra per incontrare Odile in primis, la nobile Di Sant'Erasmo sembra avere la testa soltanto lì da sua figlia, nutrendo il desiderio di poter instaurare con la stessa un rapporto sano e durevole.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Adelaide potrebbe chiedere a Marcello una pausa di riflessione dalla loro relazione sentimentale, magari non perché abbia smesso di provare qualcosa nei riguardi di Barbieri ma soltanto per non trascurare lo stesso a favore della figlia Odile.

Se così fosse, è probabile che Marcello possa sospettare che dietro tale richiesta ci sia in realtà un flirt clandestino con Umberto.