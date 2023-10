Nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 in programma nella settimana 16-20 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, potrebbero esserci dei colpi di scena clamorosi legati in primis alle vicende della giovane Maria.

Il suo rapporto con Vito sta subendo una battuta d'arresto e ben presto i due potrebbero ritrovarsi a vivere una profonda crisi, dettata dal possibile tradimento di Maria nei confronti de fidanzato.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, in questi nuovi episodi della soap, potrebbe ritrovarsi sempre più in crisi pensando al suo futuro con la contessa.

Maria e Vito sempre più vicini nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, durante le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma fino al 20 ottobre su Rai 1, non si esclude che per Maria possa arrivare il momento della "resa dei conti" con Vito.

Sì, perché la stilista parlando con sua sorella Agata non ha nascosto che quello col suo fidanzato non è proprio uno dei momenti migliori e attualmente si sente in profonda crisi.

Portare avanti una relazione a distanza non è facile e, come se non bastasse, la presenza di Matteo Portelli in città ha reso tutto più complicato per la stilista.

Maria tradisce Vito nelle nuove puntate de Il Paradiso 8 al 20 ottobre?

Come se non bastasse, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, Matteo entrerà a far parte stabilmente dello staff del grande magazzino milanese nelle vesti di contabile e questo vuol dire che si ritroverà a lavorare a stretto contatto anche con Maria.

I due, quindi, passeranno molto più tempo assieme e questo potrebbe portarli a farli avvicinare ancora di più.

Non si esclude, quindi, che nel corso dei nuovi episodi con Il Paradiso delle signore 8 previste fino al 20 ottobre su Rai 1, Maria possa lasciarsi andare alla passione con Matteo.

Il sospetto, quindi, è che la giovane stilista del grande magazzino milanese possa tradire ufficialmente il suo fidanzato Vito e in tal modo mettere in discussione la loro relazione che sta andando avanti da un po' di tempo.

Marcello in crisi con Adelaide nelle nuove trame de Il Paradiso al 20 ottobre?

Spazio anche alle vicende di Marcello che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, si ritroverà sempre più in crisi.

Complice la decisione della contessa Adelaide di trasferirsi a Ginevra [VIDEO] per un bel po' di tempo, Marcello potrebbe ritrovarsi a mettere in discussione i sentimenti e la storia d'amore con Adelaide.

Cosa succederà tra i due? Riusciranno a superare la prova della distanza oppure si ritroveranno a dirsi addio prima del previsto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.