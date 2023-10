Terra Amara continua il proprio appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 12 ottobre annunciano che, dopo aver messo all'asta gli abiti di Hunkar, Zuleyha donerà un terreno della famiglia Yaman per il campo estivo dei bambini orfani. Quando verranno fatti gli scavi, saranno dissotterrate le taniche piene di denaro nascoste da Yilmaz e a quel punto Behice perderà il controllo. La donna proverà in tutti i modi a fermare i lavori e a prendere il denaro, ma sarà cacciata via dal commissario.

Spoiler di Terra amara: Zuleyha donerà il terreno ai bambini orfani

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 12 ottobre raccontano che la serata di beneficenza organizzata in onore di Hunkar andrà a gonfie vele. L'asta degli abiti permetterà ai bambini orfani di avere un prezioso aiuto e Fekeli acquisterà il foulard della sua amata con una cifra molto generosa.

A conclusione di tutto, Zuleyha deciderà di donare all'ente che si occupa dei minori uno dei terreni di famiglia che sarà destinato al campo estivo dei bambini. I lavori per realizzare il grande progetto di Zuleyha inizieranno subito, ma ci saranno delle sorprese che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Anticipazioni della puntata di giovedì 12 ottobre: Gaffur sorpreso dalla scoperta del denaro

La puntata di Terra amara di giovedì 12 ottobre vedrà al centro dei riflettori il denaro nascosto da Yilmaz che sarà ritrovato per caso. Mentre saranno effettuati i lavori per realizzare il campo estivo, all'improvviso inizieranno a emergere dal terreno delle lattine piene di denaro.

Il lavoro degli escavatori farà volare un'ondata di banconote che sorprenderà tutti, per primo Gaffur che avrà il compito di supervisore. Il marito di Saniye non perderà occasione per intascare qualche banconota, ma non sarà lui ad attirare l'attenzione. Behice, infatti, non perderà tempo e si precipiterà sul campo, afferrando una delle lattine e urlando di esserne la proprietaria.

La frustrazione di Behice nel non poter impossessarsi dell'eredità

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Behice ritroverà i soldi che Yilmaz aveva nascosto ne rivendicherà la proprietà. La donna urlerà agli operai di fermare i lavori, stringendo a sé una delle lattine.

Tuttavia, non basterà così poco a risolvere la situazione e ci vorrà l'intervento del commissario. Quest'ultimo spiegherà a Behice che il terreno e il denaro in esso sotterrato appartengono ormai all'ente benefico. A quel punto, la zia di Mujgan proverà a scappare con il denaro, ma sarà subito fermata e andrà via molto frustrata. Tutti i piani di Behice per impossessarsi della ricca eredità di Yilmaz sembreranno quindi andare in fumo dopo mesi di progetti.