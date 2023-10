Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma l'11 e 12 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per i sospetti di Ciro nei confronti della relazione tra Maria e il suo fidanzato Vito.

Per Marcello, invece, arriverà una vera e propria doccia gelata da affrontare dopo che la contessa deciderà di mettere un punto fermo alla loro storia d'amore.

Vito si licenzia, Maria in crisi: anticipazioni Il Paradiso 8 dell'11 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 11 ottobre, rivelano che Ciro inizierà ad avere dei seri sospetti su quanto sta accadendo nella vita di sua figlia.

L'uomo si renderà conto che c'è qualcosa che non va nella sua relazione con Vito, motivo per il quale deciderà di indagare e provare a capire come stanno davvero cose.

Occhi puntati anche sulle vicende di Vittorio, costretto a fare i conti con la notizia del licenziamento di Vito Lamantia.

Il contabile del grande magazzino ha scelto di fare un passo indietro e rinunciare così al suo incarico, spiazzando Conti che adesso si troverà a dover scegliere un nuovo contabile di fiducia da inserire nello staff.

Marcello viene lasciato dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 ottobre

Spazio poi alle vicende di Maria, la quale si renderà conto di non poter svolgere tutte le mansioni in atelier da sola.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 ottobre rivelano che, messa alle strette, Maria accetterà l'aiuto di sua mamma.

Marcello intanto, si occuperà delle vicende del fratellastro e deciderà di proporgli di diventare il suo nuovo "braccio destro" negli affari. Peccato, però, che la reazione di Matteo non sarà delle migliori, dato che l'uomo intende prendere le distanze dal fratello e non vuole collaborare con lui.

Ma, per Marcello, le brutte notizie non sono finite qui: la contessa Adelaide, prima della sua partenza, prenderà una drastica decisione e annuncerà al giovane Barbieri di voler mettere la parola fine alla loro relazione.

Flora accetta la proposta di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 8 del 12 ottobre

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 12 ottobre 2023.

Flora, ad esempio, deciderà di accettare la proposta che le era stata fatta dalla contessa, la quale le chiese di trasferirsi assieme ad Umberto presso villa Guarnieri, durante il periodo della sua assenza.

Marcello, invece, scoprirà che Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile da inserire nello staff del suo magazzino e per tale motivo penserà ad un piano per poter coinvolgere Matteo e permettergli così di sostenere il colloquio con Conti.

Matteo riuscirà ad avere la meglio e, in tal caso a portarsi a casa questa nuova proposta lavorativa che potrebbe permettergli di cambiare la vita e iniziare un nuovo percorso stabile a Milano?

Matteo nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle puntate future di questa ottava stagione della soap, rivelano che ci saranno ancora un po' di segreti da scoprire sul conto del giovane Portelli, dato che dopo il suo rientro in città non ha avuto modo di raccontare tutta la verità sul suo passato.

Dei segreti che torneranno a galla durante la stagione autunnale del Paradiso delle signore, quando il fratellastro di Marcello si ritroverà a fare i conti con dei loschi individui, che si riveleranno particolarmente pericolosi.