La soap opera Il Paradiso delle Signore fa compagnia ai telespettatori di Rai 1 ogni pomeriggio con gli episodi dell’ottava stagione. In quelli trasmessi dal 16 al 20 ottobre 2023 la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) metterà fine alla sua relazione con Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Matteo Portelli (Danilo DAgostino), invece, verrà minacciato da un tipo losco, che esigerà dai lui dei soldi.

Spoiler de Il Paradiso delle signore al 20 ottobre: Adelaide parte, Matteo si sfoga con Maria

Negli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, Adelaide se ne andrà da Milano per raggiungere la figlia Odile.

Umberto tornerà a vivere a Villa Guarnieri con Flora, e si scontrerà con Marcello per non essere stato scelto come gestore del patrimonio della cognata. Intanto ci sarà tensione tra il Commendatore Guarnieri e Flora a causa della Contessa di Sant’Erasmo. Umberto sarà soddisfatto quando verrà a conoscenza che Adelaide ha lasciato Marcello. Poi consegnerà a Barbieri alcuni documenti della cognata.

Matteo inizierà la sua settimana di prova come contabile al grande magazzino, invece Vittorio si infastidirà per l’intromissione di Barbieri negli affari del Paradiso. Matteo si sfogherà con Maria dopo aver scoperto che il fratellastro gestisce la metà delle quote del negozio. Vorrebbe andarsene dal negozio, ma Maria gli farà cambiare idea.

Intanto il ragazzo verrà pedinato da qualcuno, uno sconosciuto, che costringerà Matteo a dargli del denaro.

Matilde delusa da Adelaide, Flora litiga con Fiorenza

La Galleria Milano Moda riceverà una importante offerta di collaborazione dal console giapponese. Il direttore Conti darà una mano a Matilde per preparare una campagna promozionale e la donna metterà al corrente il marito Tancredi dell’aiuto ricevuto da Vittorio.

Tancredi avrà un colloquio con il console giapponese, mentre Matilde rimarrà delusa quando il marito prenderà una decisione al posto suo.

Salvatore cercherà di far capire all’amico Alfredo che la sua fidanzata Irene non apprezza le sue iniziative. Sempre Irene si accorgerà che Matteo è interessato a Maria. Alfredo dirà ad Armando di non riuscire a soddisfare le richieste della sua amata.

Per farle una sorpresa vorrebbe comprare un moto, ma poi scoprirà che a Irene non piacciono. Ben presto, però, Alfredo farà una pazzia per la sua fidanzata.

Flora dovrà decidere se candidarsi come presidente del Circolo, in più litigherà con Fiorenza durante l’organizzazione di un evento. Vittorio e Roberto chiederanno a Ezio di tornare al più presto: si è creato un imprevisto alla Fabbrica Colombo.