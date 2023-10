Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa.

Nel corso dell'episodio del 10 ottobre i riflettori saranno puntati sul personaggio di Matteo. Da quando ha avuto delle accese discussioni con il fratellastro, ha deciso di non riallacciare i rapporti con lui. Tuttavia, dato che sua madre riversa in condizioni di salute precarie, ha bisogno urgentemente di trovare un impiego lavorativo. Intanto, però, Marcello è impegnato con la sua fidanzata. Ha il cuore infranto poiché non sa quando potrà rivedere nuovamente Adelaide.

Il cliente misterioso di Delia al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo essersi rifiutata di servire un cliente il giorno precedente, Delia decide di confidarsi con Clara, la persona a lei più cara in questo momento. Le rivela che, in realtà, conosce quell'uomo misterioso, poiché fa parte del suo passato e spiega dettagliatamente alla collega il motivo per cui non ha alcun piacere nel rivederlo.

Intanto, il rapporto tra Maria e l'ex contabile dell'atelier non va affatto bene, al punto che la giovane Venere non è neanche al corrente delle scelte attuate dal fidanzato. Difatti, per puro caso, viene a sapere da Vittorio che in realtà Vito non ha affatto intenzione di far ritorno a Milano.

Almeno, non in tempi stretti.

L'annuncio improvviso di Adelaide al Paradiso delle signore

Successivamente, Salvo viene a sapere che Matteo è alla ricerca di un impiego lavorativo e lo comunica al fratellastro. Dopo tanta sofferenza, adesso Adelaide deve prendere in mano la situazione per riallacciare i rapporti con sua figlia, Odile.

Pertanto, decide di dover mettere da parte tutta la sua vita e il lavoro al Paradiso delle signore e di partire per un periodo di tempo indefinito con direzione Ginevra. Purtroppo, però, deve rinunciare anche al suo rapporto con Marcello e comunica a quest'ultimo la sua decisione. Ovviamente, il giovane barista ne risulta affranto, poiché non sa fino a quando non potrà più rivedere la sua amata.

Fortunatamente, in un periodo così delicato, la Contessa ha potuto godere del provvidenziale supporto di Umberto e Flora, mettendo da parte tutti i rancori del passato. Pertanto, essendo molto grata verso la stilista, la quale è riuscita a metterla in comunicazione con sua figlia, le propone un accordo prendendo una decisione fondamentale per quanto riguarda Villa Guarnieri.