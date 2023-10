Cosa succederà nel gran finale de Il Paradiso delle signore 8 previsto entro maggio 2024 su Rai 1? Al centro dell'attenzione potrebbero esserci le vicende di Maria, la quale sta vivendo un momento di crisi personale dovuta alla presenza dell'affascinante e tenebroso Matteo Portelli, che potrebbe indurla a chiudere con Vito. Non si esclude, poi, il possibile ritorno stabile dell'affascinante Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Maria divisa tra Vito e Matteo nel finale de Il Paradiso 8?

Nel dettaglio, con il gran finale de Il Paradiso delle Signore 8, Maria potrebbe ritrovarsi a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo aver messo in discussione il sentimento nei confronti di Vito Lamantia.

Il giovane contabile, complice il trasferimento in Australia per lavoro, è stato meno presente nella vita della stilista che nel frattempo ha avuto modo di conoscere meglio il giovane Matteo.

Il fratellastro di Marcello non è passato inosservato all'interno del grande magazzino milanese e, dopo essere stato assunto come nuovo contabile del negozio, finirà per passare molto del suo tempo in compagnia della bella Maria.

Maria rifiuta Vito all'altare nelle trame finali de Il Paradiso delle signore 8?

Di conseguenza, nel corso delle ultime puntate di questa ottava stagione, Maria potrebbe ritrovarsi divisa tra due fuochi.

La stilista, infatti, potrebbe ritrovarsi costretta ad accettare le sue nozze ormai programmate con Vito Lamantia e quindi non deludere le aspettative dei suoi genitori, salvo poi avere un ripensamento clamoroso nel giorno del fatidico sì.

Il colpo di scena, infatti, potrebbe esserci nel momento in cui Maria si ritroverà sull'altare al fianco di Vito e a quel punto potrebbe decidere di rifiutare il suo promesso sposo.

Insomma, secondo alcune ipotesi, Maria rischia di mandare all'aria per sempre il suo matrimonio per viversi la sua storia d'amore con Matteo.

Marta torna per Vittorio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

E poi ancora, al centro delle trame finali de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe esserci anche il ritorno di Marta Guarnieri.

Non si esclude che, la figlia di Umberto, possa decidere tornare stabilmente a Milano per seguire da vicino la nuova creatura di suo padre, la Galleria Milano Moda.

Il rientro di Marta, però, potrebbe essere legato anche a Vittorio: non si esclude che la donna possa voler riconquistare il suo "ex" marito e rimettersi in gioco nel corso della nona stagione della soap opera, per far sì che tra di loro possa ritornare il sereno e l'armonia di un tempo.