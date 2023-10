Arrivano le nuove anticipazioni americane della soap opera, Beautiful, trasmesso dal canale CBS negli Stati Uniti. Gli episodi che stanno andando in onda in questi giorni raccontano che Brooke dovrà affrontare diversi problemi di famiglia riguardanti l'ex marito Deacon, che ha una relazione con Sheila, e la figlia Hope,

Brooke preoccupata per il suo ex marito

Hope si lascerà travolgere dal terrore quando scoprirà che Deacon ha una relazione con Sheila e che vuole fare sul serio con lei. La giovane non accetterà di buon grado una simile follia da parte del genitore, temendo soprattutto che il padre possa mettersi seriamente nei guai al fianco della donna.

Il maggiore timore della giovane Logan, però, sarà che Sheila possa tornare a tormentare la sua famiglia e a farle del male. Spaventata, Hope correrà dalla madre e racconterà tutto ciò che ha scoperto a Brooke, che rimarrà senza parole. A quel punto, Logan deciderà immeditatamente di intervenire, convinta di riuscire a convincere il suo ex ad allontanarsi dalla sua nuova compagna. Prima di parlare con Deacon, però, Brooke si confiderà con Ridge, scoprendo che sia lui che Bill erano già a conoscenza della relazione fra il suo ex e Carter. Saputo ciò, Logan chiederà spiegazioni al marito che gli racconterà di avere avvicinato Deacon per avere da lui le informazioni necessarie ad incastrare l'assassina Sheila.

Ovviamente, Forrester assicurerà alla moglie di non essere mai stato a conoscenza che fra Deacon e Sheila ci fosse una relazione seria.

Finn vuole salvare il suo matrimonio

Dopo aver discusso a lungo, Ridge, Hope e Brooke decideranno di andare a parlare con Deacon. Giunti a casa dell'uomo, Brooke lo affronterà, cercando di fargli cambiare idea sul conto di Sheila.

A quel punto, Deacon gli assicurerà che Carter è cambiata e che lui non gli permetterà mai di fare del male a loro e alla famiglia Forrester. Rendendosi conto di aver fallito miseramente nel loro tentativo di convincere il padre di Hope a cacciare di casa la sua futura moglie, Brooke e Ridge ritorneranno a casa.

A preoccupare Logan non sarà soltanto la questione riguardante Deacon ma anche quella di Hope e Thomas.

Brooke, infatti, tenterà di convincere più volte invano la figlia ad allontanarsi da Forrester, convinta che con lui possa solo cacciarsi nei guai. Hope non ascolterà le parole della madre, rifiutandosi categoricamente di allontanarsi dal giovane per non rinunciare assolutamente ai bellissimi momenti che sta trascorrendo in sua compagnia. Per la prima volta nella sua vita la giovane si sente amata incondizionatamente. Nonostante le parole di Hope, Brooke non desisterà dal suo intento di allontanarla da Thomas soprattutto perché lei continua ad affermare di non essere innamorata di lui, mentre lui prova dei forti sentimenti nei suoi confronti. Per questo motivo, Brooke teme che prima o poi Forrester pretenda di più da sua figlia diventando pericoloso come un tempo.

Nel frattempo, Liam sarà sempre più lontano da Hope, intento sempre più a riconquistare Steffy. Finn, invece, non se la sentirà di iniziare una nuova relazione ma preferirà salvare il suo matrimonio con Forrester.