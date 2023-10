Beautiful prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni dal 23 al 28 ottobre annunciano una settimana imperdibile.

Dopo la gioia del ritrovamento di Steffy e Finn, per Ridge e Taylor ci sarà un importante avvicinamento con un bacio. Al ritorno a Los Angeles, Li dovrà affrontare sua nuora che prima la ringrazierà per tutto quello che ha fatto per Finn, ma poi vorrà delle spiegazioni sulla sua finta morte. Infine, la famiglia Forrester riceverà una notizia sconvolgente: la polizia comunicherà la morte di Sheila, sbranata da un orso.

Anticipazioni Beautiful: Ridge si lascerà andare a un bacio con Taylor

Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 ottobre raccontano che per i Forrester sarà una settimana decisamente movimentata. Il ricongiungimento tra Steffy e Finn darà una forte gioia a Ridge e Taylor che si ritroveranno inaspettatamente vicini. Complice la delusione dello stilista dopo aver visto un selfie di Brooke in compagnia di Deacon, tra i due ex scatterà un bacio passionale. Al ritorno a Los Angeles sarà difficile riprendere la vita di tutti i giorni, tanto che Ridge deciderà di essere molto chiaro con sua moglie e spiegarle che tra lui e Taylor c'è stato un momento di debolezza. Nel frattempo, per Steffy arriverà il momento di incontrare Li.

Anticipazioni settimana dal 23 al 28 ottobre: Steffy affronterà Li

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 23 al 28 ottobre vedranno in primo piano anche il ritorno da Montecarlo di Steffy e Finn. La figlia di Taylor incontrerà Li e non potrà fare a meno di ringraziarla per aver tenuto in vita l'uomo che ama. Steffy, tuttavia, esigerà delle spiegazioni da Li che ha tenuto nascosto a tutti loro che Finn fosse vivo, gettandoli nella disperazione più totale.

Alla fine le due donne riusciranno a chiarirsi e tutti sembreranno pronti a voltare pagina ricominciando un nuovo capitolo della loro vita. Resterà solo il pensiero di Sheila, sfuggita alla polizia e ancora latitante.

Sanchez comunica ai Forrester che Sheila è stata sbranata da un orso

Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 ottobre rivelano che i Forrester saranno scossi da una notizia improvvisa che arriverà direttamente dal commissariato.

Il detective Sanchez, infatti, convocherà l'intera famiglia per parlare loro di un importante aggiornamento su Sheila. Il poliziotto spiegherà che Sheila aveva fatto perdere le sue tracce andando via da Los Angeles, ma è stata ripresa da alcune telecamere fuori dalle Sierras. Sanchez racconterà che successivamente, gli agenti hanno trovato le impronte inquietanti di un attacco di un orso e la vittima è stata identificata in Sheila. Sulle prime Brooke, Taylor e Steffy non crederanno a questa eventualità, ma quando il poliziotto mostrerà loro le prove del Dna e il dito ritrovato sul posto, non potranno esserci dubbi.