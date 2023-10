Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 23 al 27 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Matteo Portelli, il quale si ritroverà vittima di una tremenda rapina che lo metterà in serio pericolo.

Occhi puntati anche su Concetta che, in questi nuovi episodi della soap, riceverà una proposta ufficiale per diventare la nuova sarta del grande magazzino milanese, prendendo così il posto di Agnese.

Concetta rimpiazza Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 27 ottobre rivelano che Maria si sentirà sempre più affaticata per via dei mille impegni che la attendono al grande magazzino milanese guidato da Conti.

La stilista si renderà conto di non riuscire a gestire tutto da sola e nel migliore dei modi, motivo per il quale chiederà a sua mamma di darle una mano e finirà per proporle di diventare la nuova sarta del negozio.

Una proposta che lascerà Concetta senza parole: la donna si prenderà del tempo per decidere e alla fine sarà lo stesso Vittorio a premere affinché possa accettare tale incarico.

Concetta, quindi, andrebbe a rimpiazzare ufficialmente Agnese dopo che la donna ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra e iniziare il suo nuovo percorso di vita.

Matteo viene rapinato: anticipazioni Il Paradiso 23-27 ottobre

Alla fine dopo qualche tentennamento iniziale, Concetta deciderà di accettare la nuova proposta lavorativa che le verrà fatta da Conti e diventerà così la nuova stilista ufficiale del negozio, al posto di Agnese.

Spazio anche alle vicende di Matteo: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 27 ottobre, rivelano che il ragazzo si ritroverà a fare i conti con le minacce dell'uomo al quale deve restituire dei soldi.

La situazione diventerà particolarmente pericolosa, tanto che Matteo studierà un piano per poter uscire da questi problemi, che tuttavia metterà in bilico la stabilità del grande magazzino di Conti.

Come se non bastasse, Matteo si ritroverà anche vittima di una rapina per strada: in suo soccorso arriverà il fratello Marcello, dopo che ha assistito a tutta la scena.

Il ritorno di Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso al 27 ottobre

Spazio poi alle vicende di Ezio e Gloria: le trame de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che i due coniugi si ritroveranno costretti a rientrare a Milano e a lasciare così l'America.

Il motivo? La ditta Colombo non sta attraversando un momento felice e rischia di subire un vero e proprio tracollo finanziario.

Per tale motivo, quindi, Conti chiederà ad Ezio di rientrare al più presto a Milano e seguire da vicino tale delicata vicenda.