Nel corso della 10^ puntata del Grande Fratello, c'è stato un ulteriore avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Stando a una chat comparsa sul social X, pare che la famiglia della 25enne di Pescara sia contraria alla relazione. In particolare, la mamma di Heidi avrebbe espresso le sue perplessità su Massimiliano visto che ha la stessa età del padre della concorrente.

Che cosa sta succedendo?

In occasione della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si sente Varrese definire Heidi "la cosa più bella che potesse capitargli all'interno del programma".

Il flirt tra Varrese e Baci non sembrerebbe essere visto di buon occhio dalla famiglia della ragazza. Durante la diretta, sul social X è comparsa una chat scambiata da una ragazza di nome Azzurra e la mamma di Heidi. A quanto pare la donna avrebbe espresso delle perplessità su quanto sta accadendo all'interno della casa di Cinecittà: "In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate". Poi la donna avrebbe affermato: "Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui". Stando a quanto si legge nella chat, la mamma di Heidi sembrerebbe avere contattato più volte gli autori per far entrare il padre della concorrente, ma al momento nessuno avrebbe risposto in modo positivo.

A quel punto la donna avrebbe ribadito di avere le mani legate e non starebbe più guardando il programma: "Mi sembra di vivere un incubo".

Heidi Baci a Massimiliano: 'Ti aspetto'

In principio, la concorrente ha più volte rifiutato le avances di Massimiliano Varrese per via della differenza d'età e del suo passato: lui ha un matrimonio naufragato alle spalle e una figlia.

Baci aveva riferito di preferire la "leggerezza" di Vittorio Menozzi, ma dopo il due di picche ricevuto dall'ingegnere è tornata sui suoi passi. Nella puntata di ieri, la stessa Heidi prima di scoprire il verdetto del televoto eliminatorio ha detto a Varrese che lo avrebbe aspettato fuori dalla casa di Cinecittà nel caso fosse stata eliminata.

Dal canto suo l'attore ha chiesto alla coinquilina di non mettere un muro se fosse uscita dal gioco e le ha chiesto di non essere spaventata dal suo passato.

Secondo il punto di vista di Anita Olivieri invece, Baci non sarebbe interessata realmente a Varrese ma avrebbe solamente messo in atto una strategia per creare dinamiche.