Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste dal 23 al 27 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della coppia composta da Ezio e Gloria.

I due, dopo essersi ritrovati insieme in America, saranno costretti a ritornare in tempi brevissimi a Milano, dato che dovranno affrontare una situazione a dir poco spinosa e delicata legata alla ditta Colombo, che si trova in grandi difficoltà.

Il ritorno in città di Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste fino al 27 ottobre su Rai 1 rivelano che Ezio e Gloria torneranno al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap.

Vittorio e Roberto, infatti, verranno informati della difficile situazione in cui si trova la ditta Colombo, dopo che Ezio ha scelto di trasferirsi in America per recuperare il legame con sua moglie e mettere così la parola fine alla sua relazione con Veronica.

Sebbene la ditta Colombo verrà lasciata in buone mani, verranno fuori dei problemi burocratici decisamente spinosi che andranno risolti al più presto.

Per tale motivo, quindi, Vittorio si metterà subito in contatto con Ezio e lo informerà di quello che sta accadendo, chiedendogli di rientrare al più presto in Italia.

Il ritorno di Ezio e Gloria spiazza tutti: anticipazioni Il Paradiso 8 al 27 ottobre

Una notizia che finirà per spiazzare e allarmare non solo Ezio, ma anche sua moglie che si dirà pronta a sostenerlo e quindi a ritornare in Italia con lui.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 ottobre rivelano che l'atteso e fatidico ritorno in città di Ezio e Gloria si concretizzerà e i due avranno modo di rimettere piede a Milano nel corso dell'episodio di lunedì pomeriggio.

La loro presenza in città non passerà inosservata e finirà per spiazzare tutti: i due, infatti, oltre ad ufficializzare il loro ritorno di fiamma non daranno troppi dettagli sul perché di questo rientro a Milano in fretta e furia.

Vittorio aiuta Gloria ed Ezio: anticipazioni Il Paradiso 23-27 ottobre

Di conseguenza, Maria, Irene e Clara saranno a dir poco stupiti all'idea di rivedere nuovamente Gloria all'interno del grande magazzino e si chiederanno cosa stia succedendo.

Intanto, appena rientrati in città, i due coniugi si metteranno subito al lavoro per cercare di capire e scoprire cosa sta succedendo alla ditta Colombo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 27 ottobre rivelano che Vittorio Conti sarà al loro fianco e li supporterà in tutto e per tutto, con la speranza che i due possano risolvere i vari problemi burocratici che sono sorti con la loro ditta.