L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) parte per Ginevra per incontrare sua figlia Odile e dice a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che intende dare in gestione le sue quote della boutique a una persona della quale si fida. La nobildonna, a tal proposito, potrebbe optare per Marcello Barbieri (Pietro Masotti), sia per il legame sentimentale e di fiducia reciproca che li accomuna ma anche perché il fratello di Angela (Alessia Debandi) si è rivelata un'ottima figura nel mondo degli affari.

Qualora non fosse nata Galleria Milano Moda, invece, la scelta che avrebbe quasi certamente preso in considerazione Adelaide sarebbe stata restituire le quote al legittimo proprietario Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), opzione attualmente impraticabile per conflitto d'interessi.

Come Adelaide è entrata in possesso delle quote del Paradiso delle signore

Agli sgoccioli della sesta stagione della soap la storia d'amore tra il banchiere Umberto e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) era in fase nascente, complice anche l'assenza reiterata di Adelaide in quel di Milano.

Relazione tra la figlia di Achille (Roberto Alpi) e il commendatore che aveva fatto storcere il naso alla contessa Di Sant'Erasmo, tanto che tra la stessa e l'ex amante Umberto era nata una vera e propria faida.

A causa proprio di tale guerra, Adelaide aveva finto di avere una delega dal cognato Umberto con Dante Romagnoli (Luca Bastianello), al fine di farsi dare dal cugino di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) le quote che erano in precedenza proprio di Guarnieri senior.

Da quel momento, la nobildonna è rimasta al timone del Paradiso delle signore non restituendo mai le quote al legittimo proprietario.

Adelaide potrebbe dare in gestione le quote dell'atelier a Marcello

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda venerdì 13 ottobre, la contessa Adelaide dirà a Vittorio che a breve partirà per Ginevra per incontrare Odile e, al contempo, riunirà Tancredi (Flavio Parenti), Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), Umberto, Marcello e Flora per far loro un annuncio.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, l'entità di tale annuncio della nobile potrebbe riguardare proprio la gestione momentanea delle sue quote del grande magazzino milanese.

Marcello parrebbe essere la figura più accreditabile per questa gestione delle quote di Adelaide, non soltanto per la storia d'amore che ha con la signora Di Sant'Erasmo ma anche perché i due hanno già collaborato nel modo degli affari e Barbieri si è saputo muovere egregiamente in tal senso.