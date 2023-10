Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore del 6 e 7 novembre Renato Mancino tornerà a tormentare Matteo a causa del suo debito e finirà per prendere di mira anche Maria Puglisi. Tra la stilista e Matteo arriverà il momento dei chiarimenti, ma proprio sul più bello tornerà Vito Lamantia. Intanto non mancheranno i problemi tra Irene e Alfredo. Quest'ultimo avrà una sorpresa per la fidanzata, ignaro dell'incontro tra lei e un uomo di nome Leonardo.

Nel frattempo, volendo tenere sua moglie lontana da Vittorio, Tancredi arriverà al punto di voler mettere mano sulla fabbrica di Ezio e Gloria, ma per non farsi scoprire dovrà utilizzare un'escamotage particolare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 novembre: Alfredo nasconde qualcosa

Le anticipazioni di lunedì 6 novembre de Il Paradiso delle Signore raccontano di nuovi problemi che, alla luce del bacio con Maria, Matteo non sembrerà riuscire a togliersi la ragazza dalla mente. Sarà così che il giovane contabile tornerà all'attacco, sperando di riuscire a parlarle in un qualche modo. Ad ostacolare Portelli ci penserà Irene, la quale si intrometterà nella vicenda facendo del suo meglio per impedirgli di avvicinarsi all'amica. In realtà Irene dovrebbe preoccuparsi di ben altro, visti i guai stanno per scompigliare la sua vita amorosa. Il suo fidanzato Alfredo, infatti, inizierà a comportarsi in maniera sospetta visto che sarà a corto di energie e con la testa tra le nuvole.

Armando noterà che il giovane ha qualcosa che non va, come se nascondesse qualcosa. Sarà così che il capo magazziniere vorrà vederci chiaro, ma non riuscirà a carpire nessuna informazione perché Alfredo non vorrà vuotare il sacco. Intanto, costretta a lavorarci vicino, Agata sarà sempre più cotta di Roberto.

Maria presa di mira dallo strozzino di Matteo

Intanto si vedrà Tancredi continuare a fare di tutto per tenere Vittorio e Matilde separati. L'uomo sarà intenzionato ad acquistare la Tessuti Colombo, ma per non farsi scoprire utilizzerà un prestanome e sarà aiutato da Umberto nel piano.

Intanto Ezio farà un gesto eclatante per dichiarare il proprio amore a Gloria.

Intanto Matteo continuerà ad essere schiacciato dalle minacce dello strozzino Renato, che però finirà per prendere di mira Maria, complicando ogni cosa.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 7 novembre, Vito ritorna da Maria

Le trame di martedì 7 novembre rivelano che Ezio e Gloria vorranno sposarsi di nuovo e lo annunceranno a tutti. Vittorio e Matilde saranno scelti come i testimoni delle loro nozze.

Mentre Alfredo organizzerà una romantica serata per la sua amata Irene, quest'ultima finirà per incontrare un altro uomo per pura casualità. Si tratterà di un giovane di nome Leonardo Crespi, il cui fascino non la lascerà indifferente.

Ferveranno i preparativi per il piano di Tancredi di impossessarsi della Tessuti Colombo.

Umberto proporrà che sia il marito di Fiorenza Gramini a fare da prestanome, perciò Di Sant'Erasmo incontrerà la donna per metterla al corrente del piano.

E mentre Marcello confiderà a Salvatore di sentire nostalgia di Adelaide, suo fratello chiederà a Maria perché lo stia trattando con freddezza. Quando la ragazza sarà sul punto di esprimere i suoi sentimenti, spunterà a sorpresa Vito.