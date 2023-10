Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda dal 16 al 20 ottobre, ci saranno dei problemi alla fabbrica Colombo e quindi sia Conti che Roberto chiederanno a Ezio di tornare a Milano, infine ci saranno numerosi attriti tra Irene e Alfredo.

Marcello si occupa degli affari di Adelaide al Paradiso in sua assenza

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 16 ottobre, Umberto e Flora andranno a vivere a Villa Guarnieri. Il loro rapporto però non sarà idilliaco.

Intanto Matteo, dopo aver affrontato al meglio il colloquio con Conti, inizierà la settimana di prova in sartoria come contabile. Inoltre Guarnieri non sarà felice del fatto, che Adelaide ha nominato Marcello come suo amministratore dei beni. Irene invece sarà irritata da Alfredo.

Nell'episodio di martedì 17 ottobre, l'occasione data dal console giapponese alla Galleria Moda Milano permetterà a Matilde e Tancredi di trovare un punto di incontro. Nel frattempo Irene noterà l'affinità crescente tra Maria e Matteo. Sarà la stessa Puglisi a tranquillizzare Portelli, dopo che quest'ultimo ha appreso che sarà Barbieri ad occuparsi degli affari della Contessa. In tutto questo Guarnieri e la sua fidanzata litigheranno spesso, in quanto il commendatore penserà ad Adelaide.

Flora deve fronteggiare Fiorenza Gramini

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 18 ottobre, Umberto sarà felice del fatto che la storia d'amore tra Adelaide e Marcello è finita. Intanto Flora dovrà fronteggiare la presenza di Fiorenza Gramini, la quale ostacolerà la ragazza in occasione di un evento al Circolo. Inoltre Matteo apprenderà che il suo responsabile sarà Barbieri e mediterà di lasciare il lavoro.

Maria però interverrà prontamente e gli farà cambiare idea.

Nella puntata di giovedì 19 ottobre, Portelli racconterà alla madre che è rimasto a lavorare in sartoria solo per merito della giovane Puglisi e non escluderà che loro in futuro potranno avere una relazione. Nel frattempo Frigerio rivelerà a Tancredi di essersi rivolta a Vittorio, per trovare la persona giusta da sottoporre alla Camera di Commercio.

In tutto questo Alfredo e Irene continueranno ad avere attriti. Perico arriverà a comprare una moto alla ragazza, salvo poi capire successivamente che a lei le moto non piacciono.

Tancredi prende una scelta importante senza consultare Matilde

In base agli spoiler di venerdì 20 ottobre, Tancredi non consulterà la moglie e durante un incontro con il console giapponese, assumerà una scelta delicata. Intanto Alfredo prenderà una decisione importante per Irene, visto che la moto acquistata gli è costata parecchio. Infine Matteo sarà bloccato per strada da un uomo misterioso che gli chiederà del denaro, mentre alla fabbrica Colombo ci saranno dei problemi, quindi sia Conti che Roberto inviteranno Ezio a fare ritorno a Milano.