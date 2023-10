Il Paradiso delle Signore 8 continua ad andare in onda con nuovi appuntamenti su Rai 1 e l'assenza della contessa Adelaide inizia già a farsi sentire.

Nelle ultime puntate andate in onda, Adelaide ha deciso di lasciare Milano per raggiungere sua figlia Odile a Ginevra. Per fare questo grande passo, la contessa ha preferito interrompere la sua storia d'amore con Marcello, lasciandogli però la gestione di tutti i suoi beni. Si tratta di un addio definitivo o Adelaide tornerà presto a villa Guarnieri?

Trame de Il Paradiso delle signore 8: Adelaide ha chiuso definitivamente la storia con Marcello

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore si è aperta con la verità sul segreto di Adelaide. Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha dovuto fare i conti con il suo doloroso passato e ha scoperto che la figlia che credeva morta è viva. Da quel momento per la contessa non c'è stata altra priorità che ricostruire un rapporto con la giovane Odile che però in un primo momento ha negato di volere un avvicinamento con sua madre. La sofferenza di Adelaide è stata evidente agli occhi di Marcello che ha fatto di tutto per sostenere la donna che ama in un momento così difficile della sua vita, ma anche Umberto è stato molto toccato dalla situazione.

Guarnieri ha deciso di mettere da parte gli antichi rancori per dare il suo contributo alla cognata, da sempre importante nella sua vita.

Flora e Umberto a villa Guarnieri, Barbieri gestisce tutti i beni della contessa

Il Paradiso delle signore 8 ha visto una svolta importante nella vita di Adelaide che a fatica e grazie all'aiuto di Flora e Umberto ha ottenuto la riappacificazione con Odile.

L'amore che la lega alla figlia ha portato la contessa a prendere una drastica decisione, con la partenza per Ginevra finalizzata a ricostruire il rapporto con Odile. Marcello ha dovuto mettere da parte la sua gelosia per la presenza di Umberto, ma questo non è bastato. Barbieri è rimasto di sasso quando la donna che ama ha preferito mettere fine alla sua storia d'amore, pur essendo ancora forte il sentimento che li lega.

A Marcello è rimasta, tuttavia, la gestione di tutti i beni di Adelaide, compresa anche la direzione del Paradiso delle signore. Umberto e Flora, invece, si sono trasferiti a villa Guarnieri così come ha richiesto la contessa.

Adelaide potrebbe non tornare più a Milano e stabilirsi definitivamente a Ginevra

Ci sarà un ritorno di Adelaide al Paradiso delle signore? Per il momento, l'idea di un colpo di scena sarebbe molto lontana. La contessa potrebbe non tornare affatto e il suo addio a Milano potrebbe essere definitivo. Il ritrovamento di Odile avrebbe chiuso un cerchio e Adelaide in questo modo avrebbe esaurito le sue vicende all'interno della soap. Solo se sua figlia accettasse di ricominciare una vita in una città a lei ostile, la contessa potrebbe tornare a Milano, ma sarebbe necessario creare delle dinamiche completamente nuove che probabilmente non avranno spazio nella stagione in corso. Adelaide potrebbe ricomparire nella prossima stagione, ma per adesso di tratta soltanto di ipotesi.