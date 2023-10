Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 e la settimana dal 16 al 20 ottobre vedrà l'arrivo di molti cambiamenti per i protagonisti. Per Ezio Colombo arriverà il momento di ritornare a Milano [VIDEO], perché Vittorio ha bisogno di lui al più presto. Matteo, invece, si lascerà convincere da Maria a tenere il posto da contabile, ma sarà in pericolo a causa di un uomo misterioso. Umberto, invece, consegnerà dei documenti di Adelaide a Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Marcello distrutto dalla partenza di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 per la settimana dal 16 al 20 ottobre raccontano che Umberto e Flora andranno a vivere a villa Guarnieri e la tensione tra i due non mancherà. Il fantasma di Adelaide si farà sentire ancora nella coppia, e quando Umberto verrà a sapere della rottura tra la contessa e Marcello proverà una grande soddisfazione. Barbieri, invece, proverà a farsi forza e a non abbattersi, ma non sarà facile. Le discussioni tra Marcello e Umberto non mancheranno, ma un gesto inaspettato da parte di Guarnieri potrebbe cambiare le cose. Il commendatore, infatti, si deciderà ad affidare a Marcello dei documenti di Adelaide, ma il loro contenuto è ancora top secret.

Nel frattempo, Alfredo faticherà sempre più per soddisfare le richieste di Irene, ma nonostante i consigli di Armando non avrà nessuna intenzione di parlargliene. Per far breccia nel cuore della fidanzata, Alfredo penserà di acquistare un motorino, ma scoprirà a malincuore che a Irene non piacciono le due ruote. Il ragazzo rischierà di fare il passo più lungo della gamba facendo una pazzia per stupire la sua fidanzata.

Anticipazioni settimana 16-20 ottobre: Matilde e Tancredi uniti

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 16 al 20 ottobre vedranno al centro delle scene Vittorio che affiderà a Matteo l'ufficio contabile. Le cose per Conti si metteranno male, perché la Galleria Milano Moda riceverà da parte del console giapponese una proposta importante di collaborazione.

La bella notizia unirà Matilde e Tancredi che si daranno da fare per uno slogan all'altezza della situazione. A questo proposito, Matilde chiederà aiuto a Vittorio e non ne farà mistero con suo marito. Per il grande magazzino di Conti, invece, ci saranno delle difficoltà con la Fabbrica Colombo e per questo Vittorio chiederà ad Ezio di rientrare a Milano il prima possibile.

Matteo di sfogherà con Maria e lei lo aiuterà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella settimana dal 16 al 20 ottobre Matteo inizierà a lavorare per Vittorio. Quando il nuovo contabile scoprirà che suo fratello ha metà delle quote del Paradiso, però, sarà molto infastidito e penserà di lasciare il suo nuovo impiego.

Matteo si sfogherà con Maria e la ragazza lo aiuterà a ragionare, impedendogli di andare via. Portelli confiderà a sua madre quanto è accaduto e le dirà anche che grazie a Maria ha deciso di tenere il lavoro da contabile. I guai per il ragazzo, tuttavia, non saranno finiti. Qualcuno di misterioso, infatti, lo seguirà e non sembrerà avere buone intenzioni.