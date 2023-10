Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 23 al 27 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Matteo Portelli, che si ritroverà a fare i conti con una brutale aggressione e una rapina che gli causerà non pochi problemi.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, dopo essere rientrato in città dopo un lungo periodo di assenza, si ritroverà a fare i conti con i problemi sorti all'interno della Fabbrica Colombo, la quale rischia il fallimento totale.

Matteo sempre più nei guai: anticipazioni Il Paradiso al 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda fino al 27 ottobre, rivelano che Marcello deciderà di organizzare una festa a sorpresa per suo fratello e deciderà di coinvolgere anche Maria.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, anche se Matteo avrà altri problemi da risolvere, come quelli con il suo strozzino che richiede con urgenza la somma di denaro che gli aveva prestato in soccorso.

Di conseguenza, Matteo studierà un piano per poter racimolare quei soldi e pagare definitivamente il suo debito, ma si ritroverà a fare i conti con uno spiacevolissimo episodio.

Matteo viene aggredito e interviene Marcello: anticipazioni Il Paradiso 23-27 ottobre

Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Matteo si ritroverà vittima di una brutale aggressione che avverrà per strada, durante la quale le verrà portata via la valigetta dove trasportava il denaro da versare poi sul conto del Paradiso delle signore.

Matteo verrà aggredito e finirà per cadere a terra, i suoi aggressori non si faranno scrupoli a metterlo in serio pericolo.

La scena verrà vista a distanza da Marcello che, vedendo il fratellastro in grande difficoltà, deciderà di intervenire subito per evitare il peggio.

Ezio si ritrova messo nei guai: anticipazioni Il Paradiso al 27 ottobre

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 23 ottobre in poi, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della famiglia Colombo.

Ezio rimetterà piede in città assieme alla sua amata Gloria ma, il rientro della coppia sarà legato ad un evento a dir poco nefasto che rischia di compromettere il loro futuro lavorativo.

I due coniugi infatti, si ritroveranno costretti a trovare una soluzione per evitare il fallimento della loro fabbrica di tessuti e potranno contare sul supporto di Matilde, che si schiererà dalla loro parte e proverà a fornirgli una soluzione importante.

Spazio anche alle vicende di Concetta la quale riceverà una proposta di lavoro come sarta del grande magazzino milanese guidato da Conti e deciderà di non tirarsi indietro.

Elvira aiuta Ezio alla Caffetteria: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 27 ottobre

E poi ancora, al centro delle nuove trame di questa settimana, ci sarà anche l'apertura della prima Metropolitana a Milano, la quale porterà alla presenza di un bel po' di cittadini e turisti per strada.

Anche Salvatore si preparerà ad affrontare nel migliore dei modi la nuova ondata di clienti pronti a far visita nel suo bar e si renderà conto di aver bisogno di un aiuto. Elvira non si tirerà indietro e deciderà di aiutare il suo amico Salvo.

Intanto Umberto giocherà sporco alle spalle di Matilde e cercherà di convincere in tutti i modi Tancredi ad ostacolare quelli che sono i piani della donna da attuare per il successo della Galleria Milano Moda.

Quale sarà la reazione di Tancredi? Accetterà di andare contro sua moglie per sostenere il commendatore Guarnieri? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.