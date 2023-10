Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre 2023 annunciano che Damiano si ritroverà in serio pericolo di vita a causa della diffidenza di Tony. Nel frattempo Viola si preparerà a confessare ad Eugenio di essersi innamorata di Damiano, mentre Rosa verrà tagliata fuori dalla vita del suo ex.

Anche Marina avrà un problema da affrontare a causa dei timori di Roberto. Temendo di perdere Tommaso, Ferri persuaderà la moglie a non portare avanti il suo folle proposito. Ma quando Marina sarà sul punto di acconsentire alle richieste di Lara, spunterà una scoperta imprevista destinata a scompigliare le carte in tavola alla perfida Martinelli.

Spazio anche agli altri inquilini di Palazzo Palladini. Mentre Renato e Raffaele saranno impegnati a persuadere Otello a non andare a Indica in sella alla sua moto, Rossella dovrà fare i conti con i familiari di Riccardo. Anche Sergio avrà le sue difficoltà da affrontare a causa delle richieste di Bice in merito alla separazione. In tutto ciò troverà spazio anche la nuova vita di Manuela. Pur di dimenticare Niko, la gemella di Micaela si concederà a Costabile.

Un posto al sole, anticipazioni al 27/10: Manuela si concede a Costabile per dimenticare Niko

Aria di cambiamenti per Manuela che deciderà di dimenticare Niko e darà una bella svolta alla sua quotidianità fatta di libri universitari, bambini e casa.

La ragazza si lascerà andare con Costabile ma non sembrerà riuscire a dimenticare Niko. Marina andrà avanti, con determinazione, nel suo folle proposito, mentre Roberto si renderà conto di essere cambiato dopo che gliel’avrà fatto notare Filippo. Timoroso di perdere il piccolo Tommaso, Ferri proverà a convincere Marina a non andare avanti con le sue intenzioni.

Sarà così che Giordano si ritroverà costretta a cedere ai propositi di Lara. Tuttavia, quando Martinelli sembrerà sul punto di avere la vittoria in tasca, verrà fatta una nuova scoperta destinata a scompigliare i suoi diabolici piani per sempre.

Damiano fa una falsa soffiata al clan Sabbiese e rischia grosso: le anticipazioni delle prossime puntate di Upas

Problemi in arrivo per Damiano nelle prossime puntate di Un posto al sole. Il poliziotto passerà una falsa soffiata al clan di Eduardo, ignaro dell’imminente pericolo che sta per incombere su di lui. Allo stesso tempo, Viola si accingerà ad informare Eugenio dei sentimenti che prova per Damiano. E mentre i due innamorati sogneranno la loro vita di coppia alla luce del sole, Rosa si renderà conto di essere stata tagliata fuori dalla vita del suo ex. Per quanto riguarda Eduardo, avrà delle difficoltà con Tony poiché quest’ultimo nutrirà dei sospetti sull’affidabilità del poliziotto Renda.

Upas: Rossella scopre che i familiari di Riccardo non verranno al loro matrimonio

Per Luca giungerà il fatidico momento di mettere Giulia al corrente della sua grave malattia. Seppur tema di diventare un peso per la donna, il primario scriverà nel suo diario del suo problema di salute. Otello, nel frattempo, non ne vorrà sapere di piegarsi all’incedere dell’età, di fatti si ostinerà a voler andare a Indica in moto. Onde impedire all’ex vigile di fare quello che vuole, Renato e Raffaele entreranno in gioco con un piano perfetto. Le nozze di Rossella e Riccardo si avvicinano intanto sempre di più, ma la ragazza scoprirà con amarezza che nessun familiare di lui sarà presente. Nel frattempo Bice informerà Sergio delle condizioni per la separazione.