Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore: negli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, Matteo sarà sotto minaccia da parte dell'usuraio Renato Mancino e proprio quando sarà in procinto di restituire il debito verrà derubato.

Spazio anche alla complicità tra Matilde e Conti, che si farà sempre più forte, e ad Agata che capirà di essersi invaghita di Roberto.

Vittorio scopre la parentela tra Matteo e Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 23 ottobre, la famiglia Colombo rientrerà in città.

In sartoria tutti si chiederanno i motivi che hanno determinato il loro ritorno a Milano. Intanto Matteo formalizzerà il suo accordo di lavoro con Conti, quest'ultimo verrà così a conoscenza della parentela esistente tra il ragazzo e Barbieri. La gioia del giovane Portelli però durerà poco, perché verrà minacciato dall'usuraio Renato Mancino. Ezio e Gloria invece si attiveranno per risolvere i problemi della Tessuti Colombo direttamente collegata al Paradiso.

Nell'episodio di martedì 24 ottobre, nonostante Vittorio non tollererà le ingerenze di Marcello, l'imprenditore darà merito al Barbieri di avere trovato una soluzione per la Tessuti Colombo. Nel frattempo aumenterà l'affinità tra Matteo e Maria, in tutto questo la giovane Puglisi inviterà sua madre a lavorare come stilista per il Paradiso.

E mentre Agata inizierà a provare dei sentimenti verso Roberto, Matilde apprenderà dei problemi dell'azienda dei Colombo con Umberto che comprenderà che è il momento ideale per distruggerla.

Marcello vuole organizzare una festa a sorpresa per Matteo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 25 ottobre, Agata e Ciro esorteranno Concetta a lavorare in sartoria.

Intanto Matteo escogiterà un modo per racimolare il denaro da consegnare al suo aguzzino mettendo però a rischio la tenuta finanziaria del Paradiso. Purtroppo non andrà a buon fine neanche l'accordo per salvare l'azienda dei Colombo, il tutto nonostante il grande impegno di Barbieri che aveva pensato alla vendita dei terreni dei Colombo.

Nella puntata di giovedì 26 ottobre, Roberto resterà incuriosito dai bozzetti di Agata. Nel frattempo Marcello vorrà preparare una festa a sorpresa per il fratellastro ed inviterà Maria a dargli una mano. In tutto questo Concetta acconsentirà ad essere la nuova sarta dell'atelier, mentre Ezio consiglierà a Vittorio di separare il Paradiso e la Tessuti Colombo. Conti però sarà contrario.

Frigerio dà in affitto un suo terreno ai Colombo

In base agli spoiler di venerdì 27 ottobre, Matilde sceglie di dare in affitto ai Colombo il terreno dove anni prima c'era il mobilificio Frigerio. In questo modo andrà contro i suoi stessi interessi, visto che Guarnieri si era adoperato per far fallire Ezio.

A questo punto si assisterà ad un colpo di scena con il Portelli protagonista: l'uomo si sta recando in banca per depositare del denaro che possa risolvere l'estorsione ai propri danni da parte di un usuraio ma nel tragitto verso la banca, laddove si reca a nome del Paradiso, viene derubato. E mentre Marcello proverà a risolvere la situazione, la complicità tra Conti e Matilde crescerà sempre di più.