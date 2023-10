Negli episodi della soap opera Un posto al sole in onda da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, Manuela deciderà di dimenticare Niko e trascorrerà la notte insieme a Costabile. Intanto Damiano si troverà nei guai visto che potrebbe scoppiare una faida tra Eduardo e Tony, mentre Marina seguirà il consiglio di Roberto di non portare avanti il proprio piano contro Lara.

Michele e Filippo si scontrano in radio

Nella puntata di Un Posto al sole in onda lunedì 23 ottobre, Manuela assumerà un comportamento diverso e sarà propensa a dimenticare Niko. Intanto Marina andrà avanti con il suo piano ideato, il quale però si rivelerà sempre più rischioso.

Inoltre Ferri comprenderà di essere diventato un uomo diverso negli ultimi anni e questo avverrà grazie a Filippo. Quest'ultimo invece mostrerà delle diversità di vedute con Michele in radio. Entrambi però si renderanno conto che non è facile gestire i radioascoltatori.

Nell'episodio di martedì 24 ottobre, Viola vorrà raccontare a Eugenio di provare dei forti sentimenti per Damiano. Renda proseguirà la sua finta collaborazione con il clan di Eduardo e informerà i boss di una falsa operazione di polizia, questo però lo porterà a rischiare la vita. Nel frattempo Manuela trascorrerà la notte insieme a Costabile e confiderà di non pensare più a Niko, mentre Sartori e Saviani si scontreranno duramente in merito a un programma in radio.

Renato e Raffaele vogliono impedire a Otello di andare da solo in moto a Indaca

Secondo le anticipazioni di mercoledì 25 ottobre, Luca ha scelto di svelare a Giulia che è malato e questo potrebbe determinare delle tensioni. Intanto Damiano si troverà sempre più in difficoltà. L'uomo infatti non sarà a conoscenza del fatto che tra Eduardo e Tony potrebbe scoppiare una guerra di camorra e che la persona di fiducia di Sabbiese ha delle perplessità su di lui.

Inoltre Rosa sarà amareggiata perché il suo ex l'ha allontanata dalla sua vita. Renato e Raffaele invece proveranno a far cambiare a Otello, il quale ha deciso di andare in moto a Indaca.

Nella puntata di giovedì 26 ottobre, Ferri esorterà la moglie a non andare avanti con il suo piano, infatti temerà che di perdere Tommy e che Lara possa infuriarsi.

Nel frattempo Luca riporterà i suoi pensieri in un diario e si troverà di fronte a un dilemma: raccontare della sua malattia a Giulia o rischiare di perderla. In tutto questo Renato e Raffaele hanno trovato il modo con cui impedire a Otello di partire da solo in moto.

Massaro deve fronteggiare la vendetta di Bice

In base agli spoiler di venerdì 27 ottobre, Marina seguirà il consiglio del marito e verrà incontro alle richieste di Lara, anche se quest'ultima presto potrebbe avere dei problemi.

Intanto Rossella apprenderà che alle sue nozze non sarà presente nessuno della famiglia di Riccardo. Infine Massaro dovrà fronteggiare gli effetti della vendetta di Bice e delle imposizioni da lei decise.