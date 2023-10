Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Pia riuscirà finalmente a scoprire la verità sul rapimento del suo bambino e, a quel punto, deciderà di vendicarsi mettendo sotto ricatto la perfida e astuta marchesa Cruz.

Spazio anche alle vicende di Jimena, la quale si ritroverà nei guai con la sua finta gravidanza e a quel punto deciderà di chiedere aiuto ad Abel, confessandogli quanto sta succedendo e mettendo a punto un piano per far sì che Manuel non scopra la verità su questa triste vicenda.

Pia ricatta la marchesa Cruz: anticipazioni La Promessa prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La promessa rivelano che Pia scoprirà da Romolo che non è stata Petra a rapire il suo bambino dal palazzo, così come le hanno fatto credere fino a questo momento, bensì la marchesa.

Immediata la reazione della governante che, dopo aver ottenuto le prove necessarie che attestano la colpevolezza di Cruz, non si farà scrupoli ad andare da lei e a metterla alle strette.

Pia, questa volta, non si lascerà intimorire dalla donna e la spiazzerà con un vero e proprio ricatto che non le darà scampo.

Sì, perché in cambio del suo silenzio e quindi di una mancata denuncia alle forze dell'ordine, Pia vorrà che la marchesa le dia una mano per fare in modo che suo figlio abbia un'istruzione degna di un nobile.

Jimena inganna Manuel con l'aborto: anticipazioni La Promessa

Cruz si ritroverà messa con le spalle al muro e, di fronte al ricatto di Pia, non potrà fare altro che accettare la sua proposta e quindi prometterle che la sosterrà dal punto di vista economico nel percorso di crescita del suo Dieguito, garantendogli così un'istruzione di tutto rispetto.

Intanto Jimena si ritroverà sempre più in difficoltà per via della sua finta gravidanza, motivo per il quale deciderà di chiedere aiuto ad Abel.

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che la donna si rivolgerà direttamente al medico, svelandogli come stanno le cose e confessando così di aver sempre mentito su questa gravidanza.

Abel complice di Jimena: anticipazioni La Promessa

Un racconto che spiazzerà Abel anche se, alla fine, deciderà di aiutare la donna e quindi insieme metteranno a punto un piano per far credere a Manuel che la donna sia stata vittima di un aborto spontaneo.

In questo modo, Manuel crederà che la sua amata abbia perso quel bambino tanto desiderato che portava in grembo, ignaro del fatto che sua moglie e il suo miglior amico, lo stanno solo ingannando e prendendo in giro.

Un piano diabolico che, tuttavia, potrebbe metterli nei guai nel caso in cui Manuel dovesse scoprire come stanno davvero le cose e decidesse di agire contro sua moglie e Abel.