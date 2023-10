Terra amara prosegue la propria messa in onda e le anticipazioni annunciano un tragico evento per Zuleyha e Demir. I coniugi Yaman saranno più uniti che mai e scopriranno di aspettare il loro terzo figlio, ma qualcosa scombinerà le carte. Zuleyha avrà un incidente in auto e a salvarle la vita sarà Umit che si troverà a passare da lì per caso. Per il bambino che la donna porta in grembo però non ci sarà più niente da fare.

Spoiler Terra amara: Zuleyha al settimo cielo per la terza gravidanza

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Demir e Zuleyha saranno sempre più affiatati.

Dopo un breve periodo di lontananza in cui Yaman inizierà anche una relazione con Umit, marito e moglie torneranno insieme e questa volta non ci sarà nessuna costrizione per Zuleyha. Quest'ultima capirà di amare davvero suo marito, tanto che accetterà di sposarlo una seconda volta. A coronare la felicità di questo splendido periodo sarà una nuova gravidanza: entusiasta per l'attesa del suo terzo figlio, Zuleyha si recherà dal ginecologo per controllare che tutto prosegua al meglio. Mentre sarà in macchina, tuttavia, la donna perderà in controllo del mezzo e andrà a sbattere contro un albero.

Anticipazioni prossime puntate: Umit esiterà prima di salvare Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno il destino mettere alla prova ancora una volta Zuleyha.

Questa volta, la donna sarà felice di aspettare il suo terzo figlio da Demir e si troverà in auto quando avrà un brutto incidente.

Zuleyha perderà i sensi e batterà la testa, ma fortunatamente da quella strada si troverà a passare Umit. Quest'ultima era proprio diretta da lei per raccontarle della sua relazione con Demir e quando vedrà l'auto rimasta coinvolta nell' incidente non esiterà a fermarsi.

Vedere Zueyha nell'abitacolo sconvolgerà Umit, che in un primo momento penserà di lasciarla lì per liberarsi per sempre della sua rivale. Dopo averci riflettuto, però, la sua etica professionale non le permetterà una simile malignità e Umit presterà soccorso a Zuleyha.

Demir tremerà all'idea di perdere per sempre sua moglie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Zuleyha sarà in condizioni critiche a causa di un incidente e sarà soccorsa da Umit.

La dottoressa porterà urgentemente Zuleyha in ospedale e si temerà per la sua vita.

Saranno ore di apprensione per Sevda, Sermin e Demir che non faranno altro che aspettare notizie positiva dai medici. La notizia arriverà anche a Fekeli che quando saprà dell'incidente avrà il timore che si sia trattato dell'ennesimo colpo messo a segno da Fikret. Demir ascolterà con apprensione le parole dei medici, i quali gli comunicheranno che Zuleyha è fuori pericolo grazie ai tempestivi soccorsi ma il bambino che portava in grembo non ce l'ha fatta.