La Promessa torna con nuovi episodi nella settimana che va dal 16 al 20 ottobre 2023. Jana riuscirà a ricostruire l'aereo di Manuel, mentre Cruz verrà umiliata da Alonso, il quale la costringerà a ringraziare Candela, Simona e Lope per aver contribuito a salvare l'intera famiglia da padre Camilo. Romulo, invece, scoprirà il motivo per il quale Gregorio ce l'ha tanto con lui.

La Promessa, trame 16-20 ottobre: Lorenzo vuole l'eredità del barone

La Promessa continua ad andare regolarmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, subito dopo la striscia quotidiana di Amici.

Le trame in onda a partire da lunedì 16 ottobre raccontano che Lorenzo e Curro saranno ai ferri corti. Il ragazzo scoprirà che Lorenzo non è il suo vero padre e questo lo destabilizzerò. Curro dovrà anche capire chi tra il patrigno e la zia Cruz stia dicendo la verità riguardo alla sua nascita. Intanto Jimena andrà avanti con i preparativi per il matrimonio con Manuel. La donna si farà aiutare dalla madre e da Cruz. Lorenzo, invece, continuerà a far pressioni sulla marchesa riguardo all'apertura del testamento del barone.

Jana ripara l'aereo di Manuel, Alonso umilia Cruz

Le anticipazioni rivelano che Jana si metterà al lavoro per riparare l'aereo di Manuel. Lo farà per dar modo al marchesino di decidere se tornare a volare oppure no.

Proprio Manuel comincerà a nutrire qualche sospetto circa i ricordi del passato. Sospetterà che Jimena e i suoi genitori abbiano cercato di manipolare i suoi ricordi, raccontandogli cose non veritiere. Alonso, invece, si vendicherà della moglie Cruz per la questione della spilla rubata. Il marchese la obbligherà a chiedere scusa e a ringraziare i cuochi de La Promessa per aver smascherato padre Camilo, facendolo finire in carcere.

A La Promessa, Gregorio accusa Romulo di aver ucciso il fratello

Nelle nuove puntate de La Promessa verrà a galla per quale motivo Gregorio nutra così tanto astio verso Romulo. Sarò quest'ultimo ad andare da Gregorio per chiedergli spiegazioni. Il nuovo maggiordomo lo accuserà di aver ucciso suo fratello Mateo Castillo tanti anni prima.

Con il prosieguo delle puntate, Romulo ricorderà che quando era caposquadra in una fattoria, aveva permesso a Mateo di domare un cavallo selvatico, pur non avendo nessuna esperienza. Un errore che purtroppo costò la vita al fratello di Gregorio. Ecco il motivo per il quale il nuovo maggiordomo non riuscirà in alcun modo a perdonare Romulo. Per ulteriori dettagli non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire da lunedì 16 ottobre per una nuova settimana di programmazione.