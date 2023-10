Nella soap opera Terra amara le anticipazioni annunciano che ci saranno grandi cambiamenti. Nelle puntate attualmente in onda Sevda, Zuleyha e Demir sembrano inseparabili, ma in futuro la situazione si capovolgerà. Quando Yaman scoprirà che Sevda ha nascosto di essere la madre di Umit la caccerà dalla tenuta e a nulla serviranno le sue scuse. La donna mostrerà un lato inedito, ricattando Demir: se non le darà una grossa somma di denaro Zuleyha andrà in galera.

Anticipazioni Terra amara: Sevda cacciata dalla villa per le bugie a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che a casa Yaman gli equilibri crolleranno.

Demir e Zuleyha saranno messi a dura prova dalle insidie di Umit che dirà di aspettare un figlio da Yaman. I due coniugi resteranno più uniti che mai e quando scopriranno che Sevda è la madre della dottoressa e lo ha sempre tenuto nascosto la cacceranno. Demir sarà molto duro con quella che aveva considerato per anni la sua seconda madre e non vorrà più avere nulla a che fare con lei.

Zuleyha si schiererà dalla parte di suo marito e quando Sevda tornerà a bussare alla tenuta non si lascerà intenerire dalle sue parole. La ex cantante sarà sola e disperata, soprattutto perché non avrà idea di dove sia Umit. Sevda implorerà Zuleyha di capire la sua sofferenza, ma la moglie di Demir resterà ferma sulla sua posizione.

Spoiler prossime puntate: Zuleyha resterà dalla parte di Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Sevda al centro delle scene. Dopo aver ritrovato sua figlia Umit, la donna farà il doppio gioco con Zuleyha e Demir provando a farli separare.

Quando Yaman si accorgerà di essere stato tradito da Sevda andrà su tutte le furie e la manderà via dalla sua casa, pentendosi amaramente di averla accolta come una madre.

La ex cantante si ritroverà senza un posto dove andare e si giocherà la sua ultima carta, facendo emergere il suo lato più crudele.

Il ricatto di Sevda metterà in difficoltà Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sevda non avrà nessuna intenzione di perdere sua figlia un'altra volta. La donna progetterà di scappare con lei lontano da Cukurova e crescere insieme il bambino di Demir.

Per fare tutto, però, Sevda avrà bisogno di molti soldi e l'unico che potrebbe darglieli sarebbe Yaman. La donna non esiterà a telefonare a Demir ricattandolo nel peggiore dei modi.

Sevda dirà a Yaman che se non le darà subito 100 mila lire turche e una macchina per fuggire, Zuleyha finirà in prigione: "Rovinerò vostra vita".

La ex cantante si giocherà il suo asso nella manica, perché all'insaputa di tutti lei e Zuleyha qualche tempo prima avevano ucciso un uomo. In un primo momento Demir penserà a uno scherzo, ma poi si renderà conto che Sevda non ha mentito e verrà a sapere tutto quello che è accaduto quella notte.