La telenovela La Promessa, ambientata all'inizio del turbolento XX secolo spagnolo, continua a regalare forti emozioni ai fan italiani. Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, si assisterà a diversi scontri tra Jimena de los Infantes (Paula Losada) e Catalina Luján (Carmen Asecas). Quest’ultima farà infuriare di brutto la cognata quando le chiederà come mai non è stata sincera con suo fratello Manuel de Luján (Arturo Sancho) al suo risveglio post incidente aereo. Jimena ricorderà a Catalina che gliela farà pagare, se si intrometterà nuovamente nella sua vita.

Trame spagnole, La Promessa: Jimena affrontata da Catalina dopo aver sposato Manuel

Nelle puntate già andate in onda sul piccolo schermo italiano, Manuel, dopo aver rischiato di morire a causa di un incidente aereo è stato manipolato dalla fidanzata Jimena e dalla madre Cruz (Eva Martin): le due donne hanno approfittato dell’amnesia del marchesino per raccontargli tante menzogne. Gli spoiler raccontano, che Jimena riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, ovvero a diventare la moglie di Manuel. Dopo le nozze, Catalina affronterà la cognata, ed esigerà sapere per quale ragione ha fatto credere a suo fratello che voleva abbandonare la sua passione per il volo prima di rischiare la vita.

Ancora furiosa con Catalina per aver riparato l’aereo del marito con l’aiuto della domestica Jana Exposito (Ana Garces), Jimena intimerà alla stessa di non intromettersi più nel suo matrimonio.

Arriva Segismundo Arroyo Nieto alla tenuta, Catalina su tutte le furie con la cognata

Jimena attuerà un piano per dare una lezione alla cognata, visto che, su sua richiesta e senza alcun preavviso, alla tenuta metterà piede il rampollo Segismundo Arroyo Nieto (Pablo Padron), un suo vecchio conoscente, deciso a fare la corte a Catalina.

Quest’ultima, incoraggiata da Martina (Amparo Pinero), accetterà di incontrare il nuovo arrivato, ma soltanto in compagnia della cugina: purtroppo l’appuntamento non andrà nel migliore dei modi, dato che Segismundo non farà una buona impressione a Catalina. La situazione degenererà nell’istante in cui la figlia del marchese Alonso (Manuel Regueiro) capirà che il suo pretendente è giunto al palazzo su invito di Jimena.

A questo punto Catalina, in preda alla furia, si scaglierà contro la cognata Jimena per aver chiesto a Segismundo di corteggiarla. Quest’ultima risponderà alla fanciulla facendole notare che anche lei ha perso le staffe quando si è intromessa tra lei e suo marito. Addirittura, Jimena passerà alle maniere forti, visto che arriverà a minacciare Catalina dicendosi disposta a passare ad altri metodi per farla stare al suo posto.