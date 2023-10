Lunedì 9 ottobre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne. Le nuove puntate in onda su Canale 5 vedranno ancora protagonista il cavaliere Maurizio Laudicino. Il 57enne toscano vorrà proseguire la sua conoscenza con Elena, ma non solo. Deciderà di continuare infatti anche la frequentazione con Gemma. Dopo la lite andata in onda in una delle ultime puntate, Silvio e Donatella invece si riappacificheranno.

A Uomini e donne Maurizio continua a conoscere sia Gemma che Elena

Lunedì 9 ottobre prenderà il via su Canale 5 una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne.

Quanto andrà in onda farà riferimento principalmente alla registrazione tenutasi lo scorso 27 settembre. Al centro dello studio di Maria De Filippi, ci sarà nuovamente Gemma Galgani che ormai, a detta di molti, pare aver perso la testa per il 57enne Maurizio. Quest'ultimo, in una delle ultime puntate, aveva espresso il desiderio di conoscere anche la dama Elena. Cosa che ovviamente, non aveva fatto particolarmente piacere a Gemma. Ebbene, in questa nuova settimana di programmazione si scoprirà come sia andata l'esterna tra Maurizio e Elena. I due parleranno di una serata molto bella e romantica durante la quale però, non ci sarà stato alcun avvicinamento fisico. Maurizio continuerà a sostenere di voler conoscere sia Gemma che Elena.

Silvio e Donatella fanno pace: puntate dal 9 al 13 ottobre

Al momento non si conoscono le reazioni di Gemma. Di certo non farà i salti di gioia sapendo che Maurizio vuole portare avanti entrambe le conoscenze e che non ha ancora intenzione di darle l'esclusiva.

Dopo la litre tra Silvio e Donatella i due invece si riappacificheranno.

Rimanendo sempre al Trono Over, Barbara De Santi farà un richiesta particolare. Chiederà ad Alessio e Gianluca di essere più intraprendenti, visto che lei vuole sentirsi corteggiata.

Gero allontana Angelica nelle nuove puntate di Uomini e donne

Spazio anche per un altro dei personaggi più discussi di questa stagione di Uomini e donne.

Si tratta di Gero Natale. Il cavaliere verrà chiamato a centro studio per raccontare della sua uscita con Angelica, peccato che Gero alla fine dichiarerà di non essere interessato alla dama.

Per quanto riguarda invece il Trono Classico, Brando andrà a riprendere Raffaella, dopo che quest'ultima aveva lasciato lo studio stizzita per il bacio del tronista con Beatriz. Per quanto riguarda il percorso di Cristian invece, il 22enne porterà in esterna Virginia.

Per ulteriori dettagli non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire da lunedì 9 ottobre. L'appuntamento è come sempre alle 14:45.