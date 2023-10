Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 6 novembre ci saranno importanti novità per Damiano e Viola. La professoressa Bruni e il poliziotto decideranno di stare insieme, affrontando le conseguenze e la sofferenza che potrebbero causare nei loro familiari. Nel frattempo, Renda sarà in pericolo di vita, mentre Niko si renderà conto di essere legato ancora a Manuela: dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Viola e Damiano decidono di stare insieme

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola e Damiano si sono lasciati andare alla passione, avendo comprerso di essersi innamorati.

Purtroppo, però, il papà del piccolo Manuel e la signora Nicotera non hanno potuto vivere alla luce del sole il loro amore, perché la figlia di Ornella è ancora sposata con Eugenio. Nell'episodio del 6 novembre, Viola e Damiano saranno decisi ad affrontare le conseguenze della loro scelta, nonostante l'inevitabile disappunto delle loro famiglie.

Un posto al sole, anticipazioni 6/11: Damiano rischia la vita

Nel frattempo, una nuova minaccia incomberà su Damiano. Dopo aver finto di essere passato dalla parte di Eduardo, avendo fatto credere al malavitoso di essersi piegato al suo volere, Renda sarà in pericolo di vita. Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli in merito a quello che accadrà al poliziotto, ma è ipotizzabile che il fratellastro di Picariello possa avere dato retta alle intuizioni di Tony e abbia intenzione di tendere una trappola a Damiano.

In un recente episodio, i due criminali, grazie alla soffiata dell'amante di Viola, si sono accordati per spostare del materiale illecito a Varcaturo. In quell'occasione, Sabbiese potrebbe avere finto di volere portare le armi nello stabilimento del comune napoletano, facendo ascoltare la conversazione a Renda: tutto questo per verificare se il suo ex cognato li stesse incastrando.

Eugenio, infatti, potrebbe ordinare un blitz a Varcaturo, grazie a Damiano, ma potrebbe non trovare nulla di strano nel capannone e, a quel punto, Sabbiese potrà mettere con le spalle al muro il padre di Manuel.

Niko è ancora legato a Manuela

Nell'episodio del 6 novembre, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Niko. Dopo l'appuntamento andato male con la sua amica, l'avvocato dovrà fare i conti con il passato.

Le anticipazioni rivelano che Poggi si renderà conto di non essere ancora riuscito a dimenticare Manuela. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non rivelano se i sentimenti di Niko saranno causati, almeno in parte, dalla relazione di Manuela con Costabile, o se il papà del piccolo Jimmy penserà ancora alla sua ex, indipendentemente dal nuovo flirt della gemella Cirillo.