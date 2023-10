C'è grande attesa per la quarta stagione di Mare fuori. Le nuove puntate della fiction Rai andranno in onda, salvo cambiamenti, a partire da febbraio 2024. Intanto nella serata di sabato 28 ottobre sono stati trasmessi in anteprima, al Festival del Cinema di Roma, i primi due episodi della nuova stagione. In particolare in essi emergerà che Rosa Ricci ha sparato a suo padre Salvatore, risparmiando la vita a Carmine. Il boss verrà ricoverato e riuscirà a sopravvivere, a quel punto sarà Edoardo Conte ad ucciderlo, soffocandolo con un cuscino.

Rosa Ricci spara a suo padre, ma Don Salvatore si salva

La quarta stagione di Mare Fuori inizierà dal punto in cui si era terminata l'ultima puntata della terza: Rosa aveva in mano un'arma mentre si trovava con Carmine e Salvatore Ricci. La ragazza doveva scegliere se stare dalla parte della sua famiglia o da quella di Di Salvo. La scena poi si era interrotta improvvisamente, con un finale aperto.

Il mistero verrà risolto nella prima puntata della quarta stagione, nella quale si scoprirà che a rimanere ferito nello scontro a fuoco è stato Don Salvatore. Si vedranno infatti Rosa e Carmine mentre si trovano in una sala d'attesa in ospedale, nella quale aspetteranno di avere notizie di Salvatore Ricci.

Don Salvatore si salva dalla sparatoria, la figlia Rosa si sente in colpa

Rosa ha scelto di non restare legata al clan Ricci, ma si sentirà in colpa. Nella prima puntata della quarta stagione emergerà che grazie a Carmine, Salvatore è riuscito a sopravvivere. Di Salvo, infatti, durante la sparatoria, si è messo in mezzo, per salvare la vita al boss.

Nel frattempo, Rosa riuscirà a rivedere il padre e gli chiederà perdono per averlo colpito: lui sarà contento di vederla e le dirà che Carmine è comunque un membro della famiglia Di Salvo, pertanto le suggerirà di non abbassare la guardia.

Edoardo uccide Salvatore Ricci, soffocandolo con un cuscino

Edoardo Conte continuerà a non fidarsi del papà di Rosa, nonostante il boss abbia deciso di perdonarlo, proponendo di dare a lui la guida del clan, anziché a suo figlio Ciro.

A questo punto Edoardo deciderà il da farsi e, in accordo con sua moglie Carmela, sceglierà di togliere di mezzo una volta per tutte il camorrista. Sarà così che Conte soffocherà Don Salvatore con un cuscino: nonostante Edoardo pensi di averla fatta franca, una telecamera di sicurezza avrà registrato la scena dell'omicidio.