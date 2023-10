Dopo l'ospitata di Greta e la lettera di Perla, gli spettatori del Grande Fratello si aspettano che almeno una delle due torni nella casa per restarci. Da giorni, infatti, sul web si rincorrono le voci sul possibile ingresso della giovane Vatiero: lei, interpellata su questo nel corso di una diretta su Tik Tok, non ha né confermato e né smentito. Mirko, dunque, a breve potrebbe ritrovarsi a dover convivere con la sua ex fidanzata, con buona pace della sua attuale compagna.

Le ipotesi sui nuovi ingressi nella casa

Dopo che anche Greta ha scritto sui social che Mirko amerebbe ancora Perla, i fan del GF sono in attesa di un colpo di scena su questa vicenda.

Alcuni rumor dei giorni scorsi, infatti, hanno fatto sapere che gli autori del reality-show starebbero valutando l'ipotesi di inserire nel cast fisso una delle due donne di Brunetti, ovviamente nel ruolo di concorrente.

Dopo aver visto la reazione che il romano ha avuto alla lettera che gli ha inviato la ex nella casa, si sono fatte sempre più insistenti le voci del possibile ingresso di lei nel gioco, un modo come un altro per rimettere faccia a faccia i due che si sono lasciati al falò di Temptation Island alcuni mesi fa.

Da giovedì scorso, dunque, sul web si parla tanto del probabile debutto di Perla tra le mura di Cinecittà e lei non ha ancora fatto nessuna smentita a riguardo, anzi.

La risposta di Perla: 'Non ne so nulla'

Ieri, sabato 28 ottobre, Perla ha avviato una diretta su Tik Tok assieme a un'amica e, tra le tante cose che ha detto, una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan. A chi le ha chiesto con insistenza se è vero che entrerà nella casa del GF per rimanerci, Vatiero ha risposto: "Me lo state chiedendo tutti, ma io non ne so nulla.

Diciamo che è una cosa che gira".

Se in un primo momento ha cercato di rimanere sul vago, è poco dopo che la ragazza ha lasciato intendere di non potersi sbilanciare su questo argomento. Vedendo la sua amica ridere di gusto sulle parole che aveva appena pronunciato, la napoletana ha aggiunto: "Ragazzi non chiedetemi cose alle quali non posso rispondere".

Il commento sulla lettera al GF

"Se dovessi entrare e mi vedrete giù, mandatemi qualcosa per supportarmi", ha concluso Perla nella risposta che tanti fan hanno interpretato come una conferma indiretta alle voci che la vorrebbero pronta a partecipare al GF. La curiosità degli spettatori, dunque, è per la reazione che Mirko potrebbe avere nello scoprire che la sua ex concorre con lui nel gioco: il ragazzo, infatti, ha detto più volte che se dovesse scegliere, preferirebbe avere in casa Greta e non l'ex fidanzata.

A proposito di Rossetti, qualche giorno fa ha spiazzato tutti commentando così un video social nel quale si sottolineava l'emozione che Brunetti ha provato sentendo le parole che Vatiero gli ha scritto nella lettera: "Lui la ama ancora".