L'amicizia nata al Grande Fratello Vip 7 tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sembra essere giunta al capolinea. Tutto è partito da alcune frecciatine pubbliche di Fiordelisi nei confronti della modella di Trieste: l'influencer ha lasciato intendere di non avere ricevuto alcun messaggio per la nuova esperienza a Pechino Express. La replica di Pelizon non si è fatta attendere, tanto che ha pubblicato le chat e i messaggi scambiati con Fiordelisi, commentando con: "Qui stiamo esagerando".

Nikita smaschera Antonella

Domenica 8 ottobre 2023, Nikita Pelizon ha rotto il silenzio sulla situazione che si è venuta a creare con Antonella Fiordelisi.

Scendendo nel dettaglio, Pelizon ha pubblicato le chat e i messaggi audio inviati all'influencer salernitana in cui le dava alcuni consigli su come affrontare al meglio Pechino Express. A tal proposito Nikita ha affermato: "Scusate ma qui stiamo esagerando". Inoltre ha precisato di essere abituata a risolvere le questioni personali in privato, ma nel momento in cui continua a ricevere frecciatine in pubblico non ha potuto fare a meno di intervenire: "Per correttezza e trasparenza mi tocca replicare con le stesse armi".

Io l'ho detto fin dal primo istante che @Anto_Fiordelisi è una grande falsa e opportunista...ma l'ho votata quando c'era da salvarla nonostante tutto...

Ora sta dimostrando quella che ho sempre sostenuto che fosse...Mi sa che Edo aveva ragione,lei per un pugno di follwer ⬇️ pic.twitter.com/h3FDWWMlFu — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) October 8, 2023

Il precedente

La replica di Nikita Pelizon nasce da alcune frecciatine ricevuta da Antonella Fiordelisi.

Quest'ultima prima di partecipare per il reality show trasmesso su Sky ha detto di avere ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da alcuni ex concorrenti del GFVip 7 ma tra questi non è stata menzionata Nikita. Inoltre Fiordelisi ha messo like a un commento in cui Pelizon veniva criticata per il corso motivazionale lanciato sui social.

Attualmente Fiordelisi ha deciso di non replicare alla versione di Nikita, ma ha deciso di rimuovere il follow su Instagram.

Il commento di alcuni utenti del web

I dissapori tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sono stati oggetto di commenti sul web: da un lato c'è chi si è schierato con la vincitrice del GFVip 7, mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore di Fiordelisi.

Un utente ha sostenuto di non avere mai nutrito una grande simpatia per Pelizon, ma in questo caso ritiene che abbia ragione lei. Al contrario un fan di Fiordelisi crede che Nikita sia gelosa del nuovo percorso di lavoro intrapreso dall'amica. Un utente in riferimento al percorso di Antonella e Nikita all'interno della casa di Cinecittà ha sostenuto di non avere mai creduto nella loro amicizia. Addirittura, c'è chi ha tirato in ballo Oriana Marzoli sostenendo che aveva descritto alla perfezione il rapporto tra le due coinquiline.

Tra il duo Fiordelisi-Pelizon durante la fase iniziale del programma non correva buon sangue, ma successivamente sono diventate molto unite. A detta di alcuni telespettatori, si sarebbe trattata di un'amicizia "strategica".