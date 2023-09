Botta e risposta a distanza tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Secondo quanto riportato dalla blogger Deianira Marzano, tutto è partito da un commento dell'influencer salernitana in cui su X ha chiesto con ironia se l'amica andasse bene per fare determinati video. A quanto pare però Nikita non avrebbe gradito l'uscita di Antonella, al punto da mettere alcuni like ai commenti contro di lei.

Il gesto di Antonella

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui social. Stando a quanto a riportato da Deianira Marzano, nella giornata di mercoledì 27 settembre l'influencer ha commentato su X un video che riguardava la sua amica Nikita: "Ma tutto apposto amo?".

Il commento di Fiordelisi non è passato inosservato alle fan della vincitrice del Grande Fratello Vip 7, tanto che hanno iniziato a rispondere con delle insinuazioni: "Dovresti dire che hai fatto una pessima battuta. Dovresti dire 'scusa Niki' oppure dovresti cancellare il commento. Sai benissimo che le persone non aspettano altro che sputare veleno contro di lei. In questi momenti si capisce chi sono i veri amici e tu sai benissimo che ha un grande cuore". Un altro utente ha affermato: "Pensavo fossi un'amica vera, ma a quanto pare non lo sei. Potevi usare la chat privata". Un altro utente invece ha chiosato: "Complimenti per alimentare l'astio che le tue fan nutrono verso Nikita".

L'episodio non è passato inosservato a Nikita, tanto che quest'ultima anziché glissare ha messo dei like ai commenti in cui Fiordelisi veniva criticata dai suoi follower.

Fiordelisi-Pelizon: l'amicizia nata al GFVip 7

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno partecipato al GFVip 7. In principio tra le due concorrenti non correva buon sangue, ma giorno dopo giorno hanno cominciato a stringere una bellissima amicizia, tanto che hanno continuato a passare del tempo insieme anche al termine del reality show.

In questi mesi è capitato che le due fossero in disaccordo su alcuni argomenti, ma non per questo l'amicizia è giunta al capolinea.

Nikita menzionata al GF spagnolo

Nel frattempo, Nikita Pelizon è stata menzionata al GF spagnolo da Oriana Marzoli. Scendendo nel dettaglio, la concorrente venezuelana nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni d'avventura ha raccontato che al GFVip 7 c'era una ragazza che parlava sempre con l'accento americano, nonostante fosse nata e cresciuta in Italia.

Ovviamente Marzoli ha precisato di non avere mai capito il motivo per cui la coinquilina parlasse in quel modo.

Tra le due all'interno della casa di Cinecittà c'è sempre stato un certo astio e la situazione non è migliorata neanche con il finire del programma.