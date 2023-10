Sabato 21 ottobre, la soap opera di Rai 3 Un posto al sole ha festeggiato 27 anni di messa in onda. In occasione di questo anniversario le pagine, gruppi e profili social dei protagonisti del daily drama partenopeo sono stati inondati di post celebrativi che omaggiavano tale traguardo.

Tra questi però ce n'è stato uno in particolare che ha creato una certa apprensione tra i fan di Upas: è il post di Peppe Zarbo, l'attore che interpreta Franco Boschi. Il suo messaggio, colmo di malinconia, ad alcuni fan è parso più un addio che un augurio e ora in molti temono che Franco lasci Un posto al sole.

A seguire il post originale e un'analisi di questa situazione.

Un posto al sole, Peppe Zarbo: 'Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio'

Peppe Zarbo ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio che ha messo in agitazione molti fan di Un posto al sole. La prima parte del suo post non contiene nulla di rilevante e l'attore si limita a ricordare che il 21 ottobre del 1996 andava in onda la prima puntata. Subito dopo però i toni cambiano e l'attore che presta il volto a Franco inizia a parlare al passato: " È stata un'avventura incredibile" e ancora: "Ringrazio la Rai e il pubblico. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio"

L'attore continua poi ricordando tutte le splendide emozioni che ha vissuto in questi anni, insomma il post è sembrato a molti fan un addio.

La reazione del pubblico e il commento di Claudia Ruffo

Sotto al post, sono numerosi i commenti dei fan che gli chiedono se il suo sia davvero un addio e che lo implorano di ritornare a vestire i panni di Franco.

Tra i messaggi dei suoi follower si può notare anche la risposta di Claudia Ruffo che nella soap interpreta la sua compagna di vita Angela.

L'attrice non si sbilancia, ma lascia un messaggio laconico, dove anche lei parla al passato: "Quanti ricordi e come aver vissuto due vite nella stessa vita"

Franco e Angela lasciano la soap?

Prima di questo post, Peppe Zarbo non aveva rilasciato nessuna dichiarazione in merito al ritorno di Franco. In una delle sue interviste più recenti ha però chiarito di avere numerosi altri impegni: "Attualmente sto lavorando come Producer con il mio amico e collega, Francesco Vitiello (l'attore di Diego Giordano) per la società StudioYubaba che abbiamo fondato assieme".

Quanto a Claudia Ruffo, a una precisa domanda sul ritorno di Angela ha chiosato con queste parole: " No, ancora non lo so quando rientra". In attesa di comunicati ufficiale, al momento resta un grosso interrogativo in merito al ritorno dei personaggi di Franco e Angela.